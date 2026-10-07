Dies Janse is diep onder de indruk van één Ajacied: 'Echt een beest'

Dies Janse is enorm onder de indruk van teamgenoot , zo laat de verdediger van de Amsterdammers weten in gesprek met Sportnieuws.nl. De twintigjarige centrumverdediger van Ajax merkt op de trainingen in Amsterdam dagelijks hoe lastig het is om de Nigeriaanse spits af te stoppen.

Janse ging na de wedstrijd tussen Jong Oranje en Bosnië-Herzegovina (4-0 winst) in gesprek over de huidige situatie bij Ajax. Daarin sprak hij onder meer over het niveau tijdens de trainingen: "Het trainingsniveau bij Ajax is hartstikke hoog. Er zijn gasten bijgekomen waar ik een hele hoop van kan leren. Dus ik ben op een goede plek om mezelf verder te ontwikkelen."

Ontwikkelen

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De centrumverdediger, die vorig seizoen een jaar op huurbasis uitkwam voor FC Groningen, ziet ook nog de nodige mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen in Amsterdam. "Eigenlijk op ieder vlak valt er wel iets te winnen: fysiek, wenden en keren en sterker worden", zegt Janse, die vervolgens Ajax-spits Tolu Arokodare als voorbeeld noemt: "Nou, als ik dan tegen Tolu kan staan, is dat alleen maar goed. Dat is echt een beest."

Janse ziet op de Nederlandse velden weinig spelers die beschikken over de kwaliteiten van Arokodare "En daarom is het fijn dat dat soort gasten erbij komen. Daar leer je iedere dag van."

Prestaties van Tolu Arokodare

Tolu Arokodare laat niet alleen op trainingen zien dat hij een lastig bespeelbare spits is, maar trekt die lijn ook door naar de officiële duels. De 25-jarige Nigeriaan heeft een hoop indruk gemaakt in de openingsfase van het seizoen en staat al op zes doelpunten.