Salaris van vierde officials ligt op straat: 'Dit is echt heel erg ziek...'

Een vierde official in de Keuken Kampioen Divisie verdient slechts een paar tientjes per wedstrijd. Dat heeft Mart ten Have vernomen van FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld, zo laat hij weten in de FC Afkicken Daily-podcast.
“Tachtig euro krijg je voor een wedstrijd als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie, zo vertelde Frank (Van Mosselveld, algemeen directeur FC Groningen, red.). Dat is wel echt heel erg ziek. Dat zijn dan de talentvolle scheidsrechters en als je dat vraagt van iemand als investering in jezelf, dan kan je je afvragen in hoeverre je aan het opleiden bent”, zegt Ten Have.
Eredivisie-scheidsrechter Alex Bos, die ook te gast is in de podcast, reageert op het bedrag. “Ik heb ook lang als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie gestaan. Dan fluit je zelf in de Tweede of Derde Divisie. Dan ga je op vrijdagavond naar Helmond Sport - MVV en fluit je zaterdag Quick Boys. Dat doe je in principe allebei voor een paar tientjes”, geeft Bos aan.
Bos heeft respect voor de arbiters die dit doen: “Je doet het uit passie, maar je zegt wel al je afspraken met vrienden af. Het is echt wel een investering om dit te doen. En ook nog eens niet met de zekerheid dat je uiteindelijk in de Eredivisie gaat fluiten.”
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
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3 uurtjes werk per wedstrijd? Geen verantwoordelijkheid op het veld, behalve het wisselbordje omhoog houden? En het zien als een investering in jezelf die kan leiden naar duizenden euro's per wedstrijd als je goed genoeg bent. 4e scheidsrechter verdient meer per uur dan de gemiddelde medewerker.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
3 uurtjes werk per wedstrijd? Geen verantwoordelijkheid op het veld, behalve het wisselbordje omhoog houden? En het zien als een investering in jezelf die kan leiden naar duizenden euro's per wedstrijd als je goed genoeg bent. 4e scheidsrechter verdient meer per uur dan de gemiddelde medewerker.