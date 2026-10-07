Salaris van vierde officials ligt op straat: 'Dit is echt heel erg ziek...'

Een vierde official in de Keuken Kampioen Divisie verdient slechts een paar tientjes per wedstrijd. Dat heeft Mart ten Have vernomen van FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld, zo laat hij weten in de FC Afkicken Daily-podcast.

“Tachtig euro krijg je voor een wedstrijd als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie, zo vertelde Frank (Van Mosselveld, algemeen directeur FC Groningen, red.). Dat is wel echt heel erg ziek. Dat zijn dan de talentvolle scheidsrechters en als je dat vraagt van iemand als investering in jezelf, dan kan je je afvragen in hoeverre je aan het opleiden bent”, zegt Ten Have.

Scheidsrechter Alex Bos reageert

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Eredivisie-scheidsrechter Alex Bos, die ook te gast is in de podcast, reageert op het bedrag. “Ik heb ook lang als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie gestaan. Dan fluit je zelf in de Tweede of Derde Divisie. Dan ga je op vrijdagavond naar Helmond Sport - MVV en fluit je zaterdag Quick Boys. Dat doe je in principe allebei voor een paar tientjes”, geeft Bos aan.

'Het is een investering'

Bos heeft respect voor de arbiters die dit doen: “Je doet het uit passie, maar je zegt wel al je afspraken met vrienden af. Het is echt wel een investering om dit te doen. En ook nog eens niet met de zekerheid dat je uiteindelijk in de Eredivisie gaat fluiten.”