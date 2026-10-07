Tom Beugelsdijk neemt ingrijpend besluit na gewijzigde privésituatie: ‘Kinderen zijn mijn alles’

stopt alweer als gemeenteraadslid van Hart voor Den Haag. De voormalig verdediger van ADO Den Haag blijft vanwege zijn gewijzigde privésituatie in Rijswijk wonen en ziet daardoor af van zijn geplande verhuizing naar Den Haag. Omdat raadsleden verplicht zijn te wonen in de gemeente waarin zij politiek actief zijn, levert Beugelsdijk zijn zetel in.

Beugelsdijk werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart gekozen namens Hart voor Den Haag. Zijn woonplaats vormde destijds al een aandachtspunt: de oud-voetballer woonde in Rijswijk, terwijl hij voor zijn raadszetel officieel inwoner van Den Haag moest zijn.

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Daarvoor leek een oplossing gevonden. Beugelsdijk schreef zich in op een adres in Den Haag en was van plan het betreffende pand na een verbouwing daadwerkelijk te betrekken. Die verhuizing gaat nu niet meer door.

Beugelsdijk kiest voor zijn kinderen

Door zijn gewijzigde privésituatie en de omgangsregeling met zijn kinderen heeft Beugelsdijk besloten in zijn woning in Rijswijk te blijven. Daarmee komt ook een einde aan zijn periode in de Haagse gemeenteraad, waar hij zich onder meer met de portefeuille Sport bezighield.

Over zijn besluit zegt Beugelsdijk: “Mijn kinderen zijn mijn alles en hun geluk staat voor mij altijd op de eerste plaats. Ik heb het raadswerk met ontzettend veel plezier gedaan en ben Hart voor Den Haag dankbaar voor de kans die ik heb gekregen. Ik blijf natuurlijk ook betrokken bij de stad en de partij, er hebben veel mensen op mij gestemd en die ga ik niet teleurstellen, maar op dit moment is dit de juiste keuze voor mij en mijn gezin.”

Fractievoorzitter Coen Bom toont begrip voor de keuze van de voormalig ADO-verdediger. “Tom is precies zoals de mensen hem kennen: recht door zee, betrokken en met een enorm hart voor Den Haag. Dat zagen we ook terug in zijn inzet, zeker als het ging om amateurverenigingen en de vrijwilligers die daar iedere dag de boel draaiende houden. Maar boven alles is Tom vader. Als je dan een keuze moet maken, is het volkomen logisch dat je kinderen op één staan.”

Beugelsdijk blijft betrokken bij Haagse sportclubs

Beugelsdijk verdwijnt ondanks zijn vertrek uit de gemeenteraad niet bij Hart voor Den Haag. Volgens Bom blijft hij namens de partij betrokken bij de Haagse sportwereld.

“Tom hoort gewoon bij Hart voor Den Haag en hij blijft ook bij onze partij betrokken. Hij blijft lekker langsgaan bij de Haagse sportclubs, want daar ligt zijn hart. Dus als clubs denken: we willen Tom een keer over de vloer hebben, dan staat onze mailbox altijd open. Hij mag dan straks geen raadslid meer zijn, maar van Tom Beugelsdijk zijn we natuurlijk nog lang niet af!”, aldus de partijleider.

Beugelsdijk legt zijn werkzaamheden als raadslid vanaf half oktober neer. De vrijgekomen zetel gaat naar Oscar Olierook, die naar verwachting op 11 november wordt beëdigd. De portefeuille Sport wordt vervolgens ingevuld door Damiën Zeller en Necati Akbas.