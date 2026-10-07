Robert Eenhoorn: 'De eerste plaats voor Ajax is niet eens zo gek, maar...'

Robert Eenhoorn heeft teruggeblikt op het veelbesproken 'coronaseizoen' in de Eredivisie. De voormalig algemeen directeur van AZ kan zich nog altijd niet vinden in de manier waarop de KNVB destijds omging met de ontknoping. AZ stond na de onderbreking vanwege de coronapandemie op gelijke hoogte met Ajax, maar de KNVB besloot geen officiële landskampioen aan te wijzen.

Eenhoorn vertelt bij Willem&Wessel van VoetbalPrimeur dat vooral de financiële gevolgen hem dwarszaten. Er is begrip dat het een lastig besluit was om de rangschikking te bepalen. "Het seizoen was eerder gestopt en daarvoor was geen regelgeving. Wij hadden net zoveel punten en twee keer gewonnen van Ajax, uit en thuis. Dat is dus best een lastig besluit. Normaal gaat het om doelsaldo en dat was bij hen dan beter. Dat snapten wij dus wel, alleen het heet betaald voetbal en dus gaat er geld in om", aldus de voormalig AZ-directeur.

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“Als je een keuze maakt, wat doe je dan vervolgens met die grote pot? Daar moet je achteraf ook over nadenken. Het ging niet alleen om het feit dat Ajax nummer één werd, maar de club kreeg ook de volledige pot. Daar ging het uiteindelijk om", legt hij uit. "Het was niet eens een gek idee om Ajax de nummer één te laten zijn, omdat ze met die coëfficiënten hoger stonden en dus meer geld kregen. Dus dat was op zich niet zo erg, als je het geld vervolgens ook gaat verdelen. Maar dat gebeurde niet."

Ajax en AZ stonden op gelijke hoogte in punten, waardoor de KNVB voor een ingewikkelde beslissing kwam te staan. AZ voelde zich benadeeld, maar legde zich uiteindelijk neer bij het besluit. Eenhoorn is inmiddels algemeen directeur bij Feyenoord.