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Van Dijk krijgt opvallende cadeaus na honderdste interland: 'Ik houd ervan'

6 oktober 2026, 07:25
Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Virgil van Dijk is na zijn honderdste interland uitgebreid in het zonnetje gezet. Na de 2-1 overwinning van het Nederlands elftal op Servië kreeg de aanvoerder van Oranje de nodige cadeaus.

"Ik heb cadeaus gehad. Een gouden schaal, een pet en een horloge. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik hou van horloges", vertelt Van Dijk na afloop van de wedstrijd in het Philips Stadion. Eerst werd op het veld aandacht besteed aan zijn jubileum, waarna de festiviteiten in de kleedkamer verdergingen.

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KNVB-voorzitter Marianne van Leeuwen sprak de honderdvoudig international toe. Van Dijk zelf richtte vervolgens het woord tot de spelers en staf. "Ik heb mijn teamgenoten en de stafleden bedankt. En ook stilgestaan bij de spelers met wie ik eerder in Oranje heb gespeeld. Ik ben ze allemaal dankbaar", citeert NU.nl.

Van Dijk wil na honderd interlands door

Dat Van Dijk ooit de grens van honderd interlands zou bereiken, had hij lange tijd zelf niet verwacht. "Als klein jongetje keek ik altijd naar Oranje. Toen hoopte ik ooit het Oranjeshirt te dragen. Maar aan honderd keer denk je niet."

Van Dijk debuteerde in oktober 2015, op 24-jarige leeftijd, in de uitwedstrijd tegen Kazachstan. Ook toen hield hij zich nog niet bezig met een mogelijk jubileum ver in de toekomst. "Ik dacht hooguit: het zal niet bij deze ene interland blijven. Ik kijk nooit te ver vooruit. Dat is misschien ook een reden voor het succes in mijn carrière. Pas de laatste jaren begon het bij me te leven dat ik de honderd kon halen. En daar ben ik nu."

De honderdste interland betekent voor de Oranje-aanvoerder nadrukkelijk niet dat hij zijn eindpunt heeft bereikt. "Het gaan er meer worden, maar ik kan nu niet zeggen hoeveel. Dat hangt af van mijn prestaties en hoe fit ik blijf. Maar het eindigt niet bij honderd."

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Liverpool
5
0
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2

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