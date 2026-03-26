Vervelend nieuws voor , die namens Hart voor Den Haag de gemeenteraad in dacht te gaan. De oud-voetballer is namelijk verplicht om te verhuizen voordat hij kan toetreden tot de raad.

Beugelsdijk stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de vijftiende plaats van de kieslijst van Hart voor Den Haag. Omdat de partij uiteindelijk zestien zetels wist te bemachtigen, leek de weg naar de Haagse politiek vrij. Dat is echter nog onzeker, zo laat een woordvoerder van de Haagse Kiesraad weten aan NU.nl. Het probleem is dat Beugelsdijk momenteel in Rijswijk woont. Om plaats te kunnen nemen in de raad, moet hij officieel in Den Haag wonen.

Dit moet uiterlijk voor 1 april geregeld zijn: "In de dagen daarvoor wordt onderzocht of de nieuwe raadsleden voldoen aan de wettelijke eisen. Daaronder valt ook de vraag of diegene in de gemeente woont. Is dit niet het geval, dan kan diegene geen raadslid worden", aldus de woordvoerder.

Beugelsdijk heeft tegenover NU.nl laten weten dat hij 'ermee bezig' is. Eerder liet de 35-jarige oud-voetballer al weten graag de gemeenteraad in te willen gaan: "Dit is mooi. In principe ga ik nu de raad in. Hartstikke gaaf, een mooie uitdaging. Hier heeft de partij zich zo hard voor gemaakt. Dit is zo mooi voor Den Haag", zei Beugelsdijk op de uitslagenavond.