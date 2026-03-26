Live voetbal 2

Tom Beugelsdijk moet verhuizen voor plek in Haagse gemeenteraad

26 maart 2026, 13:32
Tom Beugelsdijk
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Vervelend nieuws voor Tom Beugelsdijk, die namens Hart voor Den Haag de gemeenteraad in dacht te gaan. De oud-voetballer is namelijk verplicht om te verhuizen voordat hij kan toetreden tot de raad.

Beugelsdijk stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de vijftiende plaats van de kieslijst van Hart voor Den Haag. Omdat de partij uiteindelijk zestien zetels wist te bemachtigen, leek de weg naar de Haagse politiek vrij. Dat is echter nog onzeker, zo laat een woordvoerder van de Haagse Kiesraad weten aan NU.nl. Het probleem is dat Beugelsdijk momenteel in Rijswijk woont. Om plaats te kunnen nemen in de raad, moet hij officieel in Den Haag wonen.

Artikel gaat verder onder video

Dit moet uiterlijk voor 1 april geregeld zijn: "In de dagen daarvoor wordt onderzocht of de nieuwe raadsleden voldoen aan de wettelijke eisen. Daaronder valt ook de vraag of diegene in de gemeente woont. Is dit niet het geval, dan kan diegene geen raadslid worden", aldus de woordvoerder.

Beugelsdijk heeft tegenover NU.nl laten weten dat hij 'ermee bezig' is. Eerder liet de 35-jarige oud-voetballer al weten graag de gemeenteraad in te willen gaan: "Dit is mooi. In principe ga ik nu de raad in. Hartstikke gaaf, een mooie uitdaging. Hier heeft de partij zich zo hard voor gemaakt. Dit is zo mooi voor Den Haag", zei Beugelsdijk op de uitslagenavond.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Tom Beugelsdijk

Tom Beugelsdijk
Leeftijd: 35 jaar (7 aug. 1990)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Scheveningen
24
0
2023/2024
Scheveningen
14
0
2022/2023
Helmond
13
0
2021/2022
Sparta
25
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws