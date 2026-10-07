Live voetbal

Drama voor Ajax: Kasper Dolberg scheurt zijn kruisband af

7 oktober 2026, 19:10
Kasper Dolberg
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ajax was er al bang voor, maar nu is er duidelijkheid: spits Kasper Dolberg heeft een ernstige blessure opgelopen bij de Deense nationale ploeg. De aanvaller heeft zijn voorste kruisband afgescheurd.

Dat maken Ajax en Dolberg bekend via de website van de Amsterdamse club. De angst was al groot in Amsterdam, nadat de Deense spits tijdens een training van de nationale ploeg een knieblessure opliep. Dolberg verliet het trainingskamp direct voor nader onderzoek. Daaruit is gebleken dat hij zijn voorste kruisband heeft afgescheurd.

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Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De aanvaller zal de komende periode nog in Denemarken verblijven om zijn knie de benodigde rust te geven. Daarna keert hij terug naar Amsterdam, waar hij zijn revalidatie bij Ajax zal voortzetten.

De spits van Ajax reageert: “De operatie aan mijn voorste kruisband is goed verlopen. Daar ben ik uiteraard blij mee, al komt deze blessure hard aan. Ik zal mij de komende tijd volledig moeten richten op mijn herstel. Binnenkort kom ik naar Amsterdam om daar verder aan mijn revalidatie te werken.”

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Ik denk dat je er niks aan mist, al vind ik het heel erg voor Casper Dolberg en wens hem sterkte en beterschap

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
655 Reacties
203 Dagen lid
456 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat je er niks aan mist, al vind ik het heel erg voor Casper Dolberg en wens hem sterkte en beterschap

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Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (6 okt. 1997)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
2
2025/2026
Ajax
24
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13
7
Excelsior
7
6
11

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