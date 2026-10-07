Ajax was er al bang voor, maar nu is er duidelijkheid: spits heeft een ernstige blessure opgelopen bij de Deense nationale ploeg. De aanvaller heeft zijn voorste kruisband afgescheurd.

Dat maken Ajax en Dolberg bekend via de website van de Amsterdamse club. De angst was al groot in Amsterdam, nadat de Deense spits tijdens een training van de nationale ploeg een knieblessure opliep. Dolberg verliet het trainingskamp direct voor nader onderzoek. Daaruit is gebleken dat hij zijn voorste kruisband heeft afgescheurd.

Artikel gaat verder onder video

Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De aanvaller zal de komende periode nog in Denemarken verblijven om zijn knie de benodigde rust te geven. Daarna keert hij terug naar Amsterdam, waar hij zijn revalidatie bij Ajax zal voortzetten.

De spits van Ajax reageert: “De operatie aan mijn voorste kruisband is goed verlopen. Daar ben ik uiteraard blij mee, al komt deze blessure hard aan. Ik zal mij de komende tijd volledig moeten richten op mijn herstel. Binnenkort kom ik naar Amsterdam om daar verder aan mijn revalidatie te werken.”