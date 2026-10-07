Feyenoord krijgt gretig talent terug: 'Hopelijk sta ik volgend jaar in de basis'

Momenteel komt hij op huurbasis uit voor Excelsior, maar Aymen Sliti mikt volgend seizoen op een basisplaats bij Feyenoord. Dat heeft de twintigjarige vleugelaanvaller aangegeven in een interview met De Telegraaf.

Sliti maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Feyenoord naar Excelsior. Het was voor de buitenspeler naar eigen zeggen de beste keuze om zich op het hoogste niveau verder te ontwikkelen. Zijn begin in Kralingen is veelbelovend. In het shirt van Excelsior was de geboren Hengeloër in zijn eerste maanden al goed voor drie doelpunten en één assist in zeven competitiewedstrijden.

Speelminuten maken bij Excelsior

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Sliti voelt zich uitstekend op zijn plek bij Excelsior en benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat het geen stap terug is: "Nee, zo voelt het voor mij zeker niet. Excelsior past goed bij mij. Ik heb vooraf een positief gesprek gehad met de trainer en dacht: volop gaan. Ik zit er lekker in. Deze stap is belangrijk voor mij en Excelsior helpt mij daar heel erg bij. Ik moet wedstrijdritme krijgen en dan is het fijn dat je weet dat je een heel jaar kan spelen."

De aanvaller trok zijn goede prestaties bij Excelsior dinsdagavond door tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina. In het met 4-0 gewonnen duel schoot de invaller in de zeventigste minuut raak in de korte hoek: “Ik zag de keeper een beetje naar links leunen, dus besloot ik strak in de korte hoek te schieten. Het was best een lastige wedstrijd. Ze speelden met een laag blok, dan is het moeilijk om te scoren.”

Terugkeer naar Feyenoord

Bij Jong Oranje speelt Sliti samen met Givairo Read, die hij natuurlijk kent van Feyenoord. De aanvaller hoopt volgend seizoen samen met de rechtsback van de Rotterdammers op het veld te staan in De Kuip: “Givairo laat het héél erg zien op het veld. Hij verdient het oprecht om basisspeler bij Feyenoord en aanvoerder van Jong Oranje te zijn. Maar iedereen bewandelt zijn eigen pad. Hopelijk sta ik volgend jaar in de basis bij Feyenoord.”