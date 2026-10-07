Grote verrassing voor Infantino: eerste tegenkandidaat dient zich aan

Ramon Vega gaat zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Zwitserse oud-voetballer is de eerste tegenkandidaat die zich publiekelijk meldt in de strijd met zittend voorzitter Gianni Infantino.

De aankondiging komt op een moment dat Infantino steeds verder onder grote druk is komen te staan. Infantino ligt eigenlijk al jaren onder vuur, maar tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is de kritiek alleen maar toegenomen. Dat heeft alles te maken met de controversiële beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun op te heffen. De Amerikaanse president Donald Trump zou daarover contact hebben opgenomen met Infantino, waarna de schorsing werd ingetrokken. Dat leidde tot grote ophef, al ontkent Infantino nog altijd dat sprake was van politieke beïnvloeding.

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Vega, net als Infantino en dienst voorganger Sepp Blatter een Zwitser, ziet zijn kans schoon om Infantino op te volgen. Hij maakt op sociale media bekend dat hij zich kandidaat wil stellen. "Mijn doel is helder: het voetbal dienen en de mensen die de sport tot leven brengen. Ik stel me kandidaat om de wereldwijde voetbalfamilie te herenigen, echte en blijvende hervormingen door te voeren, de FIFA te moderniseren voor de 21e eeuw, stabiliteit en geloofwaardigheid te herstellen en het vertrouwen te herwinnen dat onze sport zo hard nodig heeft", zegt de oud-voetballer.

Ramon Vega heeft zijn schoenen inmiddels al een tijdje aan de wilgen gehangen, maar speelde in het verleden voor clubs als Tottenham Hotspur, Zürich, Celtic en Cagliari. Ook kwam hij tijdens zijn actieve voetbalcarrière 23 keer uit voor de nationale ploeg van Zwitserland.



De voorzittersverkiezing vindt op 18 maart plaats tijdens het FIFA-congres in het Marokkaanse Rabat. Vega is de eerste tegenkandidaat voor Infantino, die de FIFA inmiddels al sinds 2016 leidt.