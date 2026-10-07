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Mark van Bommel krijgt plots stevige kritiek in België: 'Hij doet maar wat'

7 oktober 2026, 21:35
Kevin de Bruyne is heel eerlijk over Mark van Bommel: 'Hij is een...'
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Hoewel Mark van Bommel tijdens zijn eerste interlandperiode met België de nodige complimenten kreeg, ligt de bondscoach van de Rode Duivels nu zwaar onder vuur. De Vlaamse journalist Stéphane Pauwels haalt hard uit naar de Nederlander.

Van Bommel begon de afgelopen twee weken aan zijn eerste klus als bondscoach. Met België nam hij het op tegen Italië en Turkije. Beide wedstrijden werden winnend afgesloten. Daarnaast speelde hij twee keer tegen Frankrijk. Tot twee keer toe verloor België, maar de ploeg van Van Bommel bleef beide keren héél lang in de wedstrijd tegen het Frankrijk van Zinedine Zidane.

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Toch is journalist Pauwels totaal niet enthousiast, zo heeft hij heel duidelijk gemaakt in een interview bij LN24. Daarin haalt hij in eerste instantie uit naar de Belgische voetbalbond, die verantwoordelijk is voor de aanstelling van Van Bommel: "Onze grote, zeer 'vervlaamste' bond met hun Vlaamse bazen beslist om een Hollandse trainer te nemen. Die won enkel de titel en de beker met Antwerp. We stellen dus een bondscoach aan die ook bij Moeskroen of Poperinge had kunnen zitten, zij hadden hem ook genomen. Het moest een Vlaming zijn!"

Vervolgens richt de journalist zich op de tactische keuzes die Van Bommel tijdens de afgelopen interlandperiode heeft gemaakt. Dat heeft dan met name te maken met de wissels in de wedstrijd tegen Frankrijk, die met 4-1 verloren ging. Hij vindt dat Van Bommel daarmee hopeloos heeft gefaald: "Hij doet zomaar wat."

Pauwels vervolgt tot slot: "Hij (Van Bommel, red.) doet domme wissels, maar na de wedstrijd vertelt hij wel dat we een goed figuur hebben geslagen tegen een groot land. Bij de vorige bondscoaches zou er al veel meer kritiek ontstaan zijn, maar nu is de Belgische voetbalbond gewoon tevreden."

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Mark van Bommel

Mark van Bommel
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (22 apr. 1977)

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