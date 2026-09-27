Mark van Bommel geniet zichtbaar na van het officiële debuut van zijn zoon Ruben van Bommel in Oranje, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De aanvaller van PSV viel afgelopen donderdag onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández in tegen Duitsland en leverde diep in blessuretijd meteen de assist af op Cody Gakpo voor de 1-1. Een dag later maakte Mark van Bommel het feest compleet door tijdens zijn eigen debuut als bondscoach van België met 0-2 te winnen bij Italië.

De oud-middenvelder kon door zijn verplichtingen in Rome zelf niet op de tribune zitten in de Johan Cruijff ArenA, maar de trots is er vanzelfsprekend niet minder om. "Als vader je zoon zien debuteren in Oranje, dat is sowieso al mooi", vertelt Van Bommel. Ruben van Bommel treedt daarmee in de voetsporen van vader Mark en opa Bert van Marwijk, hij is inmiddels de derde generatie van de familie die minuten maakt in het Nederlands elftal.

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In aanloop naar het treffen in het Stadio Olimpico hield Van Bommel donderdagavond scherp in de gaten wat er in Amsterdam gebeurde. "We zaten met een groot gedeelte van de staf op de telefoon te kijken en toen gaf hij die assist. Geweldig, al had ik natuurlijk graag in het stadion gezeten", blikt de Belgische bondscoach terug op het hectische slot van de wedstrijd.

Vrijdagavond volgde voor Van Bommel zelf een uitstekend begin bij de Rode Duivels. België pakte in de Nations League een knappe 0-2 overwinning op Italië door treffers van Mika Godts en Dodi Lukébakio. "Dat wij daarna ook nog van Italië wonnen... ja, het waren twee mooie dagen", stelt de trainer dan ook opgetogen vast.

Dat juist Xavi Hernández langs de lijn stond bij het debuut van Ruben, maakt het familiemoment extra speciaal. In de aanloop naar deze interlandperiode zochten de twee al contact. "Xavi is een fantastische gozer. Ik heb met hem gespeeld bij Barcelona en hij was coach toen ik met Antwerp tegenover Barça stond in de Champions League", legt Van Bommel uit. Dat de Spanjaard zijn zoon vervolgens de kans gaf bij Oranje, raakt de trotse vader enorm: "Dat hij Ruben nu laat debuteren, maakt het dubbel zo mooi."