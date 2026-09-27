Di María (38) bezorgt jeugdliefde een prijs met twee goals in knotsgekke finale

Een verhitte finale die diep in blessuretijd compleet ontspoorde met knokpartijen en rode kaarten, kende zaterdagavond toch één grote winnaar: Ángel Di María. De 38-jarige aanvaller schoot zijn jeugdliefde Rosario Central met twee treffers eigenhandig naar de winst van de Supercopa Internacional. In het Estadio Único Madre de Ciudades in Santiago del Estero werd Estudiantes met 3-1 verslagen nadat de ploeg vroeg op achterstand was gekomen.

De wedstrijd begon dramatisch voor de ploeg van aanvoerder Di María. Binnen zestig seconden keek Rosario Central al tegen een achterstand aan toen Alexis Castro scoorde voor Estudiantes. De ploeg raakte echter niet in paniek en vocht zich terug in de wedstrijd. In de 23e minuut zorgde Di María zelf voor de gelijkmaker door een vrije trap fraai binnen te schieten.

Ángel Di María y el tiro libre que desafió la lógica 🤯 pic.twitter.com/DPgI6NZJ2P — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 26, 2026

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Vlak voor het rustsignaal sloeg Di María opnieuw toe, ditmaal vanaf elf meter. De scheidsrechter legde na ingrijpen van de VAR een overtreding de bal op de stip. De ervaren aanvaller ging in de twaalfde minuut van de blessuretijd zelf achter de bal staan en stuurde keeper Fernando Muslera de verkeerde hoek in.

Na de rust zette Estudiantes flink aan om een verlenging af te dwingen en had de ploeg veel de bal. Rosario Central zakte in rond het eigen strafschopgebied en wachtte geduldig op kansen in de tegenaanval. In de absolute slotfase ging zelfs doelman Muslera mee naar voren bij een standaardsituatie om wat te forceren, maar dat brak Estudiantes direct op. Invaller Julián Fernández kon worden weggestuurd via een snelle counter en schoof de bevrijdende 3-1 simpel in een leeg doel.

Dat doelpunt van Fernández bleek direct het startsein voor totale chaos op het veld. Spelers en stafleden van beide teams vlogen elkaar meteen na de treffer aan, waarbij er over en weer werd geduwd en geslagen. Scheidsrechter Herrera deelde in de chaotische slotfase meerdere rode kaarten uit om de boel te sussen. De vechtpartijen gingen vervolgens door in de spelerstunnel, terwijl de voorzitter van Estudiantes na afloop woedend het veld op stormde om verhaal te halen bij de arbitrage.

Bij Rosario Central gaf daar tijdens het feestje niemand meer om. Met de winst van de Supercopa Internacional pakt de club de veertiende officiële hoofdprijs uit de geschiedenis. Daarnaast plaatst de club zich dankzij de overwinning meteen voor de Recopa de Campeones van 2027.