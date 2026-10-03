Schokkende onthulling over middelgebruik binnen Eredivisie: ‘Alle spelers doen het’

is vrijdagavond met een zeer opvallende onthulling gekomen over het gebruik van snus in de voetballerij. Volgens de oud-voetballer gebruiken ‘alle voetballers’ het tabaksproduct, waarvan de verkoop in Nederland is verboden. Wilfred Genee is stomverbaasd.

Kramer was vrijdagavond aanwezig bij Vandaag Inside om zijn door André Valkeman geschreven biografie ‘Michiel Kramer’ te promoten. Na de uitzending sloot hij aan bij de video-rubriek In de Wandelgangen.

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In eerste instantie wordt Kramer daar andermaal geconfronteerd met een broodje kroket, waarmee hij veel negatieve aandacht vergaarde in 2017. De ex-spits kreeg destijds een boete van duizend euro, maar volgens hem speelt er iets veel ongezonders af in de voetballerij.

Snusgebruik in het Nederlandse profvoetbal

“Je kent die kleine tabakdingetjes toch wel? Snus”, begint Kramer tegenover Wilfred Genee. “Die dingen zijn nog veel erger dan een broodje kroket, maar dat pakte iedereen bij ons in de kleedkamer”, onthult de boomlange ex-spits.

Snus is een vochtig tabaksproduct dat onder de bovenlip wordt geplaatst. De nicotine wordt via het mondslijmvlies opgenomen. In Nederland is de verkoop van snus verboden. Ook nicotinezakjes, die geen tabak maar wel nicotine bevatten, mogen in Nederland niet worden verkocht. Al langer is bekend dat het middel in de voetballerij wordt gebruikt.

Genee kan zijn oren nauwelijks geloven: “Echt waar?!”, reageert de presentator. “Doen al die spelers dat? Dat meen je niet”, zegt hij. “Nog steeds, die spelers doen het allemaal. Dat is toch slecht voor je?”, antwoordt Kramer. De talkshowhost vraagt zich af wat het middel met de voetballers doet: “Je propt het onder je tandvlees en wordt er heel rustig van”, legt Kramer uit.