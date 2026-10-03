Jorthy Mokio heeft vrijdagmiddag zijn officieuze debuut gemaakt voor Congo. De achttienjarige middenvelder van Ajax kwam direct na rust in de ploeg tijdens het oefenduel met Oeganda, dat in Johannesburg met 0-2 werd verloren. Ondanks zijn eerste minuten voor het nationale team zal Mokio echter nog een flinke tijd moeten wachten op zijn officiële debuut. Door de regels van de FIFA mag hij namelijk pas in 2028 officiële wedstrijden spelen voor het land en zal Ajax hem voorlopig tijdens interlandperiodes nog niet heel vaak kwijt zijn.

Die lange wachttijd voor Mokio heeft alles te maken met zijn verleden bij België. De jongeling speelde in maart 2025 immers al een officiële interland voor de Rode Duivels tegen Oekraïne. Toen Mokio eerder dit jaar besloot om definitief te switchen van voetbalnationaliteit, traden de reglementen van de wereldvoetbalbond direct in werking. Artikel 9 van de FIFA-statuten schrijft namelijk voor dat een speler na een officiële interland voor een ander land eerst een periode van drie jaar moet wachten voor hij weer wedstrijden mag spelen die ergens om gaan.

Invalbeurt Jorthy Mokio tegen Oeganda in Johannesburg

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Deze regel geldt dus niet voor oefenduels, die niet als 'officieel' worden gezien. Jorthy Mokio begon tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Oeganda echter nog gewoon op de bank. Direct na rust besloot bondscoach Sébastien Desabre de Ajacied te brengen om wedstrijdritme op te doen bij de selectie. De vriendschappelijke ontmoeting was voor de staf dan ook het uitgelezen moment om de middenvelder te laten wennen aan het elftal, aangezien de restricties van de FIFA dus alleen gelden voor officiële A-interlands.

Binnen de lijnen kon Mokio een nederlaag echter niet meer voorkomen. Oeganda kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van Bogere in de zevende minuut. Vlak na rust, toen Mokio koud in het veld stond, zorgde Kelvin Boateng voor de 0-2 eindstand. Congo kan zich aanstaande maandag alweer revancheren, want dan staat precies dezelfde wedstrijd tegen de Oegandezen opnieuw op het programma.

Wachten op officiële WK- en kwalificatieduels

Voor Jorthy Mokio betekent het besluit van de bond dat grote toernooien en officiële kwalificatiewedstrijden voorlopig aan hem voorbijgaan. Pas vanaf maart 2028 is de controleur speelgerechtigd voor kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup of WK-eindronden met Congo. Tot die tijd zal Mokio het op internationaal niveau dus puur moeten hebben van vriendschappelijke wedstrijden en trainingskampen en zal Ajax hem dus nog niet al te vaak moeten missen.

Bij Ajax kan Mokio zich daardoor intussen focussen op zijn ontwikkeling in het eerste elftal. De middenvelder zette onlangs nog zijn handtekening onder een nieuw contract in Amsterdam tot medio 2031, waardoor zijn toekomst op clubniveau voor de lange termijn vastligt. Dit ondanks dat speelminuten bij Ajax door veel concurrentie wel eens een uitdaging kan gaan worden.