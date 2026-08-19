Wilfred Genee onder druk bij Vandaag Inside: 'Hij zaagt aan mijn stoelpoten'

Wilfred Genee merkt dat er aan zijn stoelpoten wordt gezaagd bij het programma Vandaag Inside. Dat laat de presentator weten in een interview met Shownieuws.

Genee presenteert al jarenlang Vandaag Inside, maar wordt door vakanties of andere omstandigheden zo nu en dan vervangen. Dan nemen presentatoren als Thomas van Groningen of Hélène Hendriks het programma over. Van Groningen presenteert momenteel ook De Oranjezomer en lijkt op de plek van Genee bij Vandaag Inside te azen.

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"Natuurlijk zaagt hij aan mijn stoelpoten, dat moet hij ook doen", zegt Genee. "Dat deed ik op die leeftijd ook. Toen was ik ook razend ambitieus en dacht ik ook dat ik het allemaal beter kon. Alleen moet hij wel weten dat hij in mij ook nog een ambitieuze presentator vindt. Hij zal er nog even voor moeten knokken", stelt Genee.

Vertrek naar RTL?

Ook wordt Genee door Shownieuws gevraagd naar de geruchten over een overstap naar RTL. Die geruchten doen al maanden de ronde: "Ik weet niet waar dat allemaal vandaan komt. Volgens mij ga ik in december weer een nieuw programma presenteren. Wie weet of het programma Mi Dushi doorgaat. Ik heb het hartstikke naar mijn zin bij VI. Dus wat mij betreft denk ik niet dat een overstap aan de orde is", maakt hij duidelijk.