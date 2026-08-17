Ongemakkelijk interview van Steven Berghuis gaat rond na Ajax - Heerenveen

kon na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2) weinig kwijt over de inzetbaarheid van de nieuwe aanwinsten. De routinier van Ajax wimpelde vragen van journalisten vakkundig af, wat zorgde voor ongemakkelijke beelden tijdens een interview.

Ajax haalde afgelopen zomer de ene na de andere speler naar de Johan Cruijff ArenA, maar veel van de nieuwelingen hebben tijd nodig om zich in de basis te spelen. Zo zitten Marcos Leonardo en Tolu Arokodare tot nu toe veel op de bank. Het is niet bekend wanneer zij wel aan een wedstrijd kunnen beginnen.

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“Over het algemeen moeten aankopen bij jullie vier of vijf weken meetrainen, maar op een gegeven moment zullen ze dan toch klaar moeten zijn om te beginnen of om wat langer te spelen?”, krijgt Berghuis de vraag.

De routinier kijkt weg en reageert enigszins cynisch: “Ik kijk even hoor. Komt de trainer ook nog? Dit lijkt me meer een vraag voor hem.” Berghuis geeft vervolgens aan dat hij ‘geen mening heeft’ over het onderwerp.

Een andere journalist vraagt vervolgens hoe lang het normaliter duurt voordat aanwinsten speelklaar zijn. Berghuis reageert opnieuw cynisch. “Even een andere insteek? Je hebt een goede opleiding gehad.”

“Jij hebt dit proces al een aantal keer meegemaakt, daarom vraag ik het aan jou. Ik vraag het niet aan een jongetje van achttien”, zegt de journalist. “En ik bepaal zelf wat voor antwoord ik geef, als jongen van 34”, aldus Berghuis.