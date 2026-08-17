Ongemakkelijk interview van Steven Berghuis gaat rond na Ajax - Heerenveen

Steven Berghuis kon na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2) weinig kwijt over de inzetbaarheid van de nieuwe aanwinsten. De routinier van Ajax wimpelde vragen van journalisten vakkundig af, wat zorgde voor ongemakkelijke beelden tijdens een interview.
Ajax haalde afgelopen zomer de ene na de andere speler naar de Johan Cruijff ArenA, maar veel van de nieuwelingen hebben tijd nodig om zich in de basis te spelen. Zo zitten Marcos Leonardo en Tolu Arokodare tot nu toe veel op de bank. Het is niet bekend wanneer zij wel aan een wedstrijd kunnen beginnen.
“Over het algemeen moeten aankopen bij jullie vier of vijf weken meetrainen, maar op een gegeven moment zullen ze dan toch klaar moeten zijn om te beginnen of om wat langer te spelen?”, krijgt Berghuis de vraag.
De routinier kijkt weg en reageert enigszins cynisch: “Ik kijk even hoor. Komt de trainer ook nog? Dit lijkt me meer een vraag voor hem.” Berghuis geeft vervolgens aan dat hij ‘geen mening heeft’ over het onderwerp.
Een andere journalist vraagt vervolgens hoe lang het normaliter duurt voordat aanwinsten speelklaar zijn. Berghuis reageert opnieuw cynisch. “Even een andere insteek? Je hebt een goede opleiding gehad.”
“Jij hebt dit proces al een aantal keer meegemaakt, daarom vraag ik het aan jou. Ik vraag het niet aan een jongetje van achttien”, zegt de journalist. “En ik bepaal zelf wat voor antwoord ik geef, als jongen van 34”, aldus Berghuis.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@Kicker haha nee, Berguis reageert hier prima op. Het is niet aan hem om hier inhoudelijk op te antwoorden, ieder antwoord wat hij geeft gaat namelijk in negatief daglicht gedraaid worden, zelfs bij het geven van geen inhoudelijk antwoord gebeurt dat zoals dit artikel onderstreept💯
@Kicker haha nee, is niet aan een selectiespeler om z'n mening te geven wanneer z'n teamgenoten wel of niet fit horen te zijn tegenover de media. Prima om dat door te schuiven naar de trainer. En als een journalist dan dom doorvraagt en je voor 18 jarige uitmaakt, is het meer dan gerechtvaardigd om geïrriteerd te raken en een dom antwoord te geven.
@Sja, dat zijn normale vragen die je ook aan spelers kan stellen. Hij kon ook antwoorden dat de nieuwe aanwinsten het goed doen op de trainingen en dat het nog niet helemaal uitkomt in wedstrijden waar ze mochten invallen en dat hij alle vertrouwen heeft dat dat alsnog gaat gebeuren. Dit is exact wat een trainer ook zou antwoorden. Zulke vragen worden zo vaak door journalisten gesteld wat ze van hun medespelers vinden. Wat Berghuis deed was vragen ontwijken en geïrriteerd reageren bij vragen die hem niet aanstaan, maar dat ligt meer aan zijn karakter.
Ben geen enorme fan van Berghuis, maar vond dat hij dit prima deed.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@Kicker haha nee, Berguis reageert hier prima op. Het is niet aan hem om hier inhoudelijk op te antwoorden, ieder antwoord wat hij geeft gaat namelijk in negatief daglicht gedraaid worden, zelfs bij het geven van geen inhoudelijk antwoord gebeurt dat zoals dit artikel onderstreept💯
@Kicker haha nee, is niet aan een selectiespeler om z'n mening te geven wanneer z'n teamgenoten wel of niet fit horen te zijn tegenover de media. Prima om dat door te schuiven naar de trainer. En als een journalist dan dom doorvraagt en je voor 18 jarige uitmaakt, is het meer dan gerechtvaardigd om geïrriteerd te raken en een dom antwoord te geven.
@Sja, dat zijn normale vragen die je ook aan spelers kan stellen. Hij kon ook antwoorden dat de nieuwe aanwinsten het goed doen op de trainingen en dat het nog niet helemaal uitkomt in wedstrijden waar ze mochten invallen en dat hij alle vertrouwen heeft dat dat alsnog gaat gebeuren. Dit is exact wat een trainer ook zou antwoorden. Zulke vragen worden zo vaak door journalisten gesteld wat ze van hun medespelers vinden. Wat Berghuis deed was vragen ontwijken en geïrriteerd reageren bij vragen die hem niet aanstaan, maar dat ligt meer aan zijn karakter.
Ben geen enorme fan van Berghuis, maar vond dat hij dit prima deed.