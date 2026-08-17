Aanwinst van Ajax maakt diepe indruk op sc Heerenveen: 'Hij dwingt ons tot keuzes'

Marc ter Stegen maakte zondag tegen sc Heerenveen indruk met zijn voetballende kwaliteiten en reddingen, maar Kees Kwakman zag ook een moment dat de ervaren doelman zwaar mocht worden aangerekend. Bij de 2-1 van de Friezen ging Ter Stegen volgens de ESPN-analist nadrukkelijk in de fout met zijn inspeelpass op Kasper Dolberg. Opvallend genoeg klonken er vanuit het kamp van Heerenveen juist volop complimenten voor de Duitse keeper.

Ajax leek in de Johan Cruijff ArenA al vroeg op weg naar een overwinning. Na zeven minuten kwam de thuisploeg op voorsprong toen de bal via de paal en Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer in het doel belandde. Niet veel later zorgde Abdellah Ouazane met een fraaie uithaal van grote afstand voor de 2-0.

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Vlak voor rust ging het echter mis in de opbouw. Ter Stegen probeerde Dolberg aan te spelen, waarna de Deense spits het duel om de bal verloor. Heerenveen nam het bezit over en Jacob Trenskow bracht de bezoekers vervolgens met een harde uithaal terug in de wedstrijd.

“Bij de 2-1 helpt Ajax Heerenveen natuurlijk wel, met die inspeelpass van Ter Stegen…”, constateert Kwakman bij Dit Was Het Weekend. Ook Dolberg had volgens de analist beter moeten handelen. “Ik vind dat je die bal mag geven, zolang Dolberg daarna opties heeft om die bal af te spelen. Dolberg moet 'm eigenlijk ook helemaal niet vragen daar, dat moet hij beter inschatten.”

Toch legt Kwakman de voornaamste verantwoordelijkheid bij de doelman. “Ter Stegen kan natuurlijk voetballen. Het is een ervaren keeper, maar dan geef je toch deze bal. Dat mag hem eigenlijk niet gebeuren.”

Heerenveen ziet Ter Stegen juist uitblinken

Dat ene moment deed voor Heerenveen weinig af aan de indruk die Ter Stegen gedurende de wedstrijd maakte. Aanvoerder Maas Willemsen merkte vooral in de openingsfase hoe lastig Ajax door de aanwezigheid van de keeper onder druk te zetten was.

“We hadden het in het begin niet goed staan qua druk zetten”, zegt Willemsen bij ESPN. “Dat hebben we na 20, 25 minuten omgezet. Toen werd het een stuk beter. We hebben de één-tegen-één op een andere manier aangepakt. We gaven Ajax veel te veel tijd aan de bal.”

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Vooral Ter Stegen speelde daarin volgens hem een belangrijke rol. “Ze speelden heel makkelijk onder onze druk uit. Ik moet zeggen dat de keeper ook wel aardig aan de bal is”, zegt Willemsen over de huurling van Barcelona. “Die kan wel voetballen. Ik wist het al wel hoor, maar op het veld ervaar je het anders.”

Ook trainer Robin Veldman is onder de indruk van het optreden van Ter Stegen. De doelman liet zich niet alleen gelden in de opbouw, maar voorkwam met enkele reddingen ook doelpunten van Heerenveen. “Die zit op keepen, hè? Die pakt volgens mij een heel goede vrije trap, ook al is-ie niet zuiver langs de paal, maar toch wel aardig geschoten. De één-op-één met Luca (Oyen, red.)...”

Veldman zag Heerenveen zoeken naar antwoord

Volgens Veldman stelde Ter Stegen zijn ploeg vooral in de eerste fase van de wedstrijd voor ingewikkelde keuzes. "Met name in het ons dwingen tot keuzes maken in het druk zetten, hoelang hij kon uitstellen en hoe makkelijk hij een bal in de vrije ruimte speelt... Daar hadden wij zeker in de eerste twintig minuten niet een antwoord op. Later speelde hij ook wel wat ballen over de druk heen, of ballen waarin wij konden jumpen met de backs.”

Heerenveen verkleinde vlak voor rust de achterstand via Trenskow en kreeg in de tweede helft steeds meer grip op de wedstrijd. Ajax dwong nauwelijks nog kansen af, waarna invaller Maxence Rivera in de 82ste minuut met een schot via de lat voor de 2-2 zorgde. Voor Heerenveen betekende het gelijkspel een goed vervolg op de 1-0 zege op FC Twente tijdens de eerste speelronde.