Er klinkt zondagavond forse kritiek op de NOS vanwege de samenvatting van Ajax - sc Heerenveen (2-2). Het veelbesproken moment waarop tegenstander Dylan Vente met zijn voet in het gezicht raakte, werd daarin niet getoond. Omdat een vergelijkbare overtreding van Joey Veerman onlangs wél grote gevolgen had, zorgt dat voor veel onbegrip.

Bouwman kwam in de 65ste minuut hoog in en raakte Vente in het gezicht. De Heerenveen-spits hield daar een bloedende wond aan over, maar scheidsrechter Alex Bos bestrafte de Ajax-verdediger slechts met geel.

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Op X vragen kijkers zich niet alleen af waarom Bouwman geen rood kreeg, maar vooral waarom het incident ontbrak in de NOS-samenvatting. “En dan houden ze het bij de NOS gewoon uit de samenvatting 🙈. Werkelijk niet te geloven, complete willekeur”, schrijft een kijker. Een ander reageert: “Het ergste is nog dat het niet in de samenvatting zat van de NOS.”

Vergelijking met Joey Veerman

Daarbij wordt veelvuldig gewezen op Veerman. De PSV'er raakte tijdens de Johan Cruijff Schaal Mexx Meerdink met zijn voet in het nekgebied. Na ingrijpen van de VAR kreeg hij rood.

Veerman kreeg aanvankelijk een voorstel van twee wedstrijden schorsing plus één voorwaardelijk. Na behandeling door de tuchtcommissie werd dat teruggebracht tot één wedstrijd onvoorwaardelijk en één voorwaardelijk.

Perez: 'Allebei geen rood'

De overtreding van Bouwman wordt zondagavond ook besproken bij Dit was het Weekend. Analist Kees Kwakman vindt dat scheidsrechter Bos de rode kaart had moeten trekken, maar Kenneth Perez is het daar niet mee eens.

"Als iedereen wil dat Veerman een rode kaart krijgt, dan is dit ook rood. Ik vind allebei geen rood", zegt Perez. "De overtredingen zijn allebei niet hard genoeg als het aan mij ligt. Ik denk dat de KNVB zal zeggen dat Vente een beetje naar beneden bukt. Zoiets zullen ze wel verzinnen. Maar we moeten niet vergeten dat scheidsrechters en videoscheidsrechters individuen zijn. Iedereen oordeelt anders."