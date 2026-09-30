Man achter megazaak Manchester City doet vernietigende onthulling over Gianni Infantino

Rui Pinto, de man achter Football Leaks en de documenten die mede leidden tot het onderzoek naar Manchester City, heeft een vernietigende aanval geopend op FIFA-president Gianni Infantino. De 37-jarige Portugees beschuldigt hem van machtsmisbruik in zijn tijd bij de UEFA en beweert dat Infantino al veel langer op de hoogte was van de misstanden bij bij Manchester City.

Pinto reageert nadat Manchester City schuldig is bevonden aan het overtreden van financiële regels van de Premier League gedurende negen seizoenen. De club ontkent iedere vorm van wangedrag en kan nog in beroep. De informatie die het onderzoek mede in gang zette, kwam in 2018 via Football Leaks en het Duitse Der Spiegel naar buiten.

Pinto beschuldigt Infantino van ingrijpen

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Volgens Pinto wist Infantino, destijds secretaris-generaal van de UEFA, al in 2014 van vermeende onregelmatigheden rond Manchester City. Gelekte documenten bevatten beschuldigingen dat City en Paris Saint-Germain sponsorcontracten te hoog waardeerden om binnen de Financial Fair Play-regels te blijven.

"In 2014 was er al iemand die op de hoogte was van de onregelmatigheden rond Manchester City. Die man staat nu aan het hoofd van de FIFA", schrijft Pinto op X. "De beruchte Gianni Infantino misbruikte als secretaris-generaal van de UEFA zijn bevoegdheden, deelde vertrouwelijke documenten en wist de onderzoekscommissie uiteindelijk buitenspel te zetten."

Volgens Pinto probeerde Infantino te voorkomen dat de twee clubs zwaarder werden aangepakt. "Hij deed alles wat binnen zijn macht lag om ervoor te zorgen dat Manchester City en PSG alleen een boete zouden krijgen en een diepgaander onderzoek zouden ontlopen, dat tot uitsluiting van de Champions League had kunnen leiden."

"Gezien zijn handelen als secretaris-generaal van de UEFA en later als FIFA-president kan ik, naar mijn bescheiden mening, alleen maar zeggen dat Gianni Infantino een kankergezwel voor het voetbal is geworden en geen plaats zou moeten hebben in de toekomst van het spel", aldus de klokkenluider.

Infantino en UEFA weerspraken aantijgingen

Toen de beschuldigingen eerder naar buiten kwamen, benadrukte de UEFA dat ondersteuning bij dergelijke zaken juist tot het takenpakket van de secretaris-generaal behoorde. "Daarbij kunnen gesprekken, vergaderingen, hulp bij het zoeken naar oplossingen en andere vormen van ondersteuning van het onderzoeksorgaan horen."

Infantino verdedigde zijn werkwijze eveneens. "Mijn werk houdt in dat ik gesprekken voer en documenten, concepten en ideeën uitwissel over heel veel verschillende onderwerpen", zei hij. "Als dat vervolgens als iets slechts wordt neergezet, kan ik weinig anders doen dan mijn werk eerlijk en professioneel uitvoeren en proberen de belangen van het voetbal te verdedigen."

PSG ontkende de beschuldigingen en stelde 'altijd volledig volgens de wetten en regels van de sportinstanties te hebben gehandeld'. De club wees er bovendien op sinds de invoering van Financial Fair Play tot de meest gecontroleerde clubs te behoren.

De druk op Infantino is inmiddels verder toegenomen. De Zwitserse voetbalbond trok woensdag zijn steun in en sprak van 'fundamentele vragen over leiderschap, governance, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA'. Infantino, zelf afkomstig uit Zwitserland, stelt zich in maart 2027 opnieuw verkiesbaar voor het FIFA-presidentschap.