Fans van Ajax barsten los na tv-nieuws: 'Dit mag niet de toekomst worden'

De bekendmaking dat FC Sion - Ajax donderdagavond via KIJK achter een betaalmuur te zien is, zorgt voor flinke woede onder Ajax-supporters. Op X en Instagram richten veel fans hun pijlen op Ziggo Sport, dat de uitwedstrijd niet uitzendt.

Ziggo Sport liet zondagavond weten dat de play-offs van de Conference League niet binnen het UEFA-rechtenpakket vallen en dat FC Sion de uitzendrechten zelf mocht verkopen. KIJK bemachtigde die rechten en vraagt 4,99 euro voor toegang tot de livestream.

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Dat verhaal valt bij veel Ajax-fans verkeerd. "Ziggo als sponsor van Ajax, maar Ziggo kan Ajax niet uitzenden", klinkt het cynisch op Instagram. Een ander schrijft: "Schandalig voor een hoofdsponsor van Ajax." Ook de abonnementsprijs van Ziggo wordt erbij gehaald. "Jullie moeten toch de hoogste bieder zijn? Daar betaal ik immers maandelijks voor", reageert een supporter op X.

Ajax-fans hekelen betaalmuur bij KIJK

Ook het feit dat supporters opnieuw apart moeten betalen om een wedstrijd te zien, zorgt voor irritatie. "En weer vijf euro betalen. Ik heb niet voor niets Ziggo afgesloten. Lekker geregeld weer", schrijft iemand. Een andere fan vat de frustratie samen: "Het is net als met al die streamingdiensten. De content is verspreid en het is drie keer zo duur geworden."

"Voetbal hoort voor de supporters te zijn. Maar nee hoor, het draait allemaal weer om geld", klinkt het eveneens. Een ander vreest dat dergelijke constructies vaker gaan voorkomen: "Triest dat hier speciale regelgeving voor geldt. Dit mag toch niet de toekomst worden."

Niet iedereen legt de schuld bij Ajax of Ziggo. Zo wijst een supporter erop dat FC Sion als thuisspelende club de rechten mocht verkopen. Toch overheerst vooral de ergernis over de betaalmuur. "Pay Per View is schandalig."