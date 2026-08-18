Fans van Ajax barsten los na tv-nieuws: 'Dit mag niet de toekomst worden'

De bekendmaking dat FC Sion - Ajax donderdagavond via KIJK achter een betaalmuur te zien is, zorgt voor flinke woede onder Ajax-supporters. Op X en Instagram richten veel fans hun pijlen op Ziggo Sport, dat de uitwedstrijd niet uitzendt.
Ziggo Sport liet zondagavond weten dat de play-offs van de Conference League niet binnen het UEFA-rechtenpakket vallen en dat FC Sion de uitzendrechten zelf mocht verkopen. KIJK bemachtigde die rechten en vraagt 4,99 euro voor toegang tot de livestream.
Dat verhaal valt bij veel Ajax-fans verkeerd. "Ziggo als sponsor van Ajax, maar Ziggo kan Ajax niet uitzenden", klinkt het cynisch op Instagram. Een ander schrijft: "Schandalig voor een hoofdsponsor van Ajax." Ook de abonnementsprijs van Ziggo wordt erbij gehaald. "Jullie moeten toch de hoogste bieder zijn? Daar betaal ik immers maandelijks voor", reageert een supporter op X.
Ook het feit dat supporters opnieuw apart moeten betalen om een wedstrijd te zien, zorgt voor irritatie. "En weer vijf euro betalen. Ik heb niet voor niets Ziggo afgesloten. Lekker geregeld weer", schrijft iemand. Een andere fan vat de frustratie samen: "Het is net als met al die streamingdiensten. De content is verspreid en het is drie keer zo duur geworden."
"Voetbal hoort voor de supporters te zijn. Maar nee hoor, het draait allemaal weer om geld", klinkt het eveneens. Een ander vreest dat dergelijke constructies vaker gaan voorkomen: "Triest dat hier speciale regelgeving voor geldt. Dit mag toch niet de toekomst worden."
Niet iedereen legt de schuld bij Ajax of Ziggo. Zo wijst een supporter erop dat FC Sion als thuisspelende club de rechten mocht verkopen. Toch overheerst vooral de ergernis over de betaalmuur. "Pay Per View is schandalig."
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Dit was te verwachten dat de supporters dit niet pikken ze jagen de supporters nog meer tegen de club in ook aan michel die nog totaal op verkeerde pad zit met de opstellen en speelwijze een paar aankopen ook nog niet overtuigd spel.laat zien ook de arena zelf kaartje duurde maken en drinken en eten 17 % meer
Tja voorrondes, denk dat je er weinig aan kan doen. Gelukkig zijn er andere bronnen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit was te verwachten dat de supporters dit niet pikken ze jagen de supporters nog meer tegen de club in ook aan michel die nog totaal op verkeerde pad zit met de opstellen en speelwijze een paar aankopen ook nog niet overtuigd spel.laat zien ook de arena zelf kaartje duurde maken en drinken en eten 17 % meer
Tja voorrondes, denk dat je er weinig aan kan doen. Gelukkig zijn er andere bronnen.