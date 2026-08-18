'Jordi Cruijff heeft er geen verstand van, of hij ziet iets wat wij niet zien'

René van der Gijp heeft geen hoge pet op van . De voormalig aanvaller vraagt zich af hoe Ajax is uitgekomen bij de spits, die ondanks zijn prijskaartje van bijna twintig miljoen euro nog geen potten heeft kunnen breken in Amsterdam.

Leonardo heeft inmiddels vier officiële wedstrijden voor Ajax gespeeld. Daarin was hij niet bepaald gelukkig: de zomeraankoop miste meerdere kansen en kon zich ook niet op andere manieren onderscheiden. ''Zou er nou één scout zijn wezen kijken naar die Braziliaan, die ze uit de woestijn hebben gehaald? Ik denk het niet”, stelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

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“Die moet langs Hans Anders om een bril op te halen”, reageert zaakwaarnemer Rob Jansen. Maar Van der Gijp begrijpt dat het inschatten van de kwaliteiten van een aankoop niet altijd eenvoudig is. ''Ik begrijp de moeilijkheid wel. Je haalt niet zomaar een Braziliaan naar Nederland om hier tegen PEC Zwolle te spelen. Er zijn er niet veel die dan zeggen: dat lijkt me een goed plan.''

'Dus je moet uit een vijver vissen waar je niet helemaal zeker van bent. Maar 20 miljoen... Dat is een hoop geld!'', stelt hij. Jansen, die zelf de nodige transfers begeleidde, spreekt van ‘een heel rare transfer’. “Of hij heeft er geen verstand van, of Jordi Cruijff ziet iets wat wij niet zien.”