Mika Godts neemt afscheid van Ajax met opvallende boodschap aan fans

heeft afscheid genomen van de supporters van Ajax. De Belgische aanvaller verruilde de Amsterdamse club afgelopen weekend voor Paris Saint-Germain, maar laat bij zijn vertrek weten dat Ajax altijd een bijzondere plek in zijn hart zal houden. Godts doet bovendien een duidelijke belofte aan de Ajax-aanhang.

De overstap van de voorhoedespeler werd zaterdag officieel afgerond, waarbij hij zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract.. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat door bonussen kan oplopen tot maximaal 55 miljoen euro, waarmee de buitenspeler in de top vijf van duurste uitgaande Ajax-transfers aller tijden belandt.

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In zijn afscheidsboodschap blikt de ex-Ajacied uitgebreid terug op de periode die drieënhalf jaar geleden begon. De vleugelspits kwam destijds als jonge speler binnen en groeide uit tot een onbetwiste sterkhouder, wat hem afgelopen seizoen de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar opleverde. "3,5 jaar geleden begon een droom bij Ajax. Een droom die uitgroeide tot zoveel meer", schrijft hij. Daarbij benadrukt hij dat niet alleen de prestaties op het veld hem bijblijven. "Van een jongen die binnenkwam bij zijn droomclub, naar een man die nu met trots terugkijkt op alles wat deze periode heeft gebracht. De mensen, de momenten, de lessen en alle steun onderweg", aldus de jonge Belg.

Hij richt zich vervolgens tot iedereen die hem tijdens zijn ontwikkeling heeft gesteund, waarbij de supporters in het bijzonder worden bedankt. "Aan iedereen die vanaf het begin, onderweg en tot het einde onderdeel is geweest van deze reis: dank jullie wel. Voor altijd een speciaal plekje in mijn hart", klinkt het uit. Godts maakt duidelijk dat zijn transfer naar de tweevoudig Champions League-winnaar voor hem niet voelt als een definitief einde van zijn band met Ajax. "Dit voelt niet als een afscheid, maar als een tot ooit."

Daarmee komt de buitenspeler met een boodschap die bij veel volgers van de club ongetwijfeld goed zal vallen. Hij sluit zijn dankwoord af met een veelzeggende kreet: "Eens een Ajacied, altijd een Ajacied."