Opvallend nieuws uit Frankrijk. , voormalig verdediger van Feyenoord, maakt een miljoenentransfer naar de Ligue 1. De Costa Ricaan tekent tot medio 2031 bij Strasbourg.

Mitchell werd enkele jaren geleden door Dennis te Kloese naar De Kuip gehaald, maar wist in Rotterdam weinig indruk te maken. De verdediger uit Costa Rica was sterk in de duels, maar kwam vooral aan de bal tekort voor het niveau van Feyenoord. De Rotterdammers verkochten hem vervolgens een jaar geleden aan het Oostenrijkse Sturm Graz, dat iets minder dan twee miljoen euro voor hem betaalde.

In Oostenrijk heeft Mitchell zich goed ontwikkeld. Zo goed zelfs dat hij nu een volgende stap in zijn carrière maakt. De 21-jarige verdediger gaat aan de slag bij Strasbourg, dat volgens de berichtgeving een bedrag van acht miljoen euro overmaakt aan Sturm Graz.

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Daarmee maakt Mitchell in een jaar tijd een flinke financiële én sportieve sprong. Feyenoord verkocht hem voor iets minder dan twee miljoen euro, terwijl Sturm Graz hem nu voor ongeveer acht miljoen euro van de hand doet.

Komend weekend wacht voor Mitchell en Strasbourg direct een aansprekende wedstrijd. Op vrijdag 21 augustus is Olympique Marseille de tegenstander in de openingswedstrijd van het nieuwe Ligue 1-seizoen.