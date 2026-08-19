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Wim Kieft deelt schokkend verhaal: 'Het mes stond in mijn hand...'

19 augustus 2026, 11:48
Wim Kieft
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Wim Kieft heeft een schokkend incident meegemaakt tijdens zijn zomervakantie in Normandië, zo heeft hij bekendgemaakt in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De voetbanalist moest zich in Frankrijk laten hechten.

Kieft was maandag aanwezig in de wekelijkse podcast KieftJansenEgmondGijp, waar hij wekelijks de actualieiten in de voetballerij bespreekt. Ditmaal kwamen ook de zomervakanties aan bod: "Hoe was het in Normandië", vraagt zaakwaarnemer Rob Jansen aan Kieft. "Hoe is met dat mosselen opendoen, daar heb jij ervaring mee? Je hebt een heel klein wondje toch?"

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Daarmee doelt Jansen op het opvallende incident tijdens de zomervakantie van Kieft: "Kijk, ik beschouw mezelf als een ervaring, goede oesterman, zeg maar. Dat deed ik dan altijd wel voorzichtig. In het begin van je carrière met oesters moet je een schort voor, een doek of je doet zo'n werkhandschoen aan. Suzanne zei van: 'Nou ja, ik heb lekkere oesters gehaald enzo en garnalen. Maak jij even die oesters open?"

'Het mes stond letterlijk in mijn hand'

Kieft vervolgt: "En ik had zoiets van: fluitje van een cent. Alleen, toen stond er een oestermes in mijn hand... Die stond letterlijk in mijn hand. Die bleef er gewoon in staan." "Maar je bent ook gehecht", aldus Jansen, die er duidelijk meer van weet. "Gehecht. Twee hechtingen. Ontstoken."

Het was niet het enige nare incident voor Kieft tijdens zijn vakantie. De oud-voetballer kreeg namelijk ook opnieuw last van zijn knie. Binnenkort moet hij daarvoor opnieuw onder het mes, nadat hij al eerder aan zijn knie is geopereerd.

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Dirk S.
11 Reacties
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Dirk S.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dirk S.
11 Reacties
26 Dagen lid
8 Likes
Dirk S.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou nou, schokkend hoor!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

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