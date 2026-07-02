Van der Gijp doet harde onthulling over Slot: 'Hele selectie kotste hem uit'

Arne Slot is in zijn tweede jaar als manager van Liverpool volledig uit de gratie geraakt bij de spelersgroep. Volgens René van der Gijp was de inmiddels ontslagen trainer het mikpunt van onvrede in de kleedkamer en werd hij door de selectie uitgekotst. Johan Derksen deelt die lezing en wijst naar de houding van de trainer als hoofdoorzaak van de breuk tussen de staf en de spelersgroep.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside Oranje kwam het stukgelopen Engelse avontuur van Slot uitgebreid ter sprake toen hij genoemd werd als nieuwe bondscoach. Van der Gijp stak zijn verbazing over de snelle ondergang van de Nederlander bij de Engelse grootmacht niet onder stoelen of banken. "Het is wel raar dat je verhalen hoort dat Slot echt uitgekotst werd bij Liverpool. In één jaar tijd. Hoe krijg je dat voor elkaar?", aldus de analist. Volgens de oud-voetballer ergerden de spelers zich groen en geel aan het feit dat de manager de schuld van mindere prestaties nooit bij zichzelf zocht. "Eigenlijk komt het erop neer dat heel die selectie vond dat het matig ging. Maar het lag nooit aan Slot. Ze werden daar eigenlijk een beetje misselijk van, allemaal", zo klinkt het stellig over de sfeer in de kleedkamer.

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Presentator Wilfred Genee nam niet direct genoegen met de stevige beweringen van zijn tafelgenoot en vroeg herhaaldelijk door naar de herkomst van deze informatie. Toen Genee wilde weten of dit breed in de Engelse media had gestaan, wees Van der Gijp naar directe contacten binnen de club. "Dat hoor je toch? Van jongens die met hem gewerkt hebben en in de kleedkamer gezeten hebben", verklaarde hij zonder specifieke namen te noemen om zijn bronnen te beschermen. Wel plaatste hij een kleine kanttekening bij de algehele onvrede over de ontslagen manager. "Misschien alleen een Virgil van Dijk niet. Die zal hem wel steunen."

Derksen sloot zich vervolgens naadloos aan bij de lezing van zijn collega en schetste een profiel van de trainer. De Snor gaf aan de bewering direct te geloven en wees op de specifieke persoonlijkheid van de oefenmeester als struikelblok. "Slot is natuurlijk een keurige schoolmeester. Bij dat soort spelers moet je niet te veel op ze inpraten", analyseerde Derksen, die suggereerde dat een andere aanpak wellicht beter had gewerkt. Volgens hem was de moeizame relatie met de sterspelers bovendien duidelijk zichtbaar op het veld tijdens de wedstrijden in de Premier League. "Je zag het ook aan de lichaamstaal van Mohamed Salah", voegde hij eraan toe als concreet voorbeeld van de frictie.