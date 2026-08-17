Hilariteit om Ajax-trainer Míchel Sánchez: 'Ik snap wel dat hij gefrustreerd langs de lijn staat'

Het gebrekkige Engels van Míchel Sánchez leidt tot de nodige verbazing en hilariteit. In De Oranjezomer werd maandagavond uitgebreid stilgestaan bij de taalbarrière van de kersverse hoofdtrainer van Ajax. Aan tafel vroegen de aanwezigen zich hardop af in hoeverre de Amsterdamse selectie de tactische aanwijzingen van de Spanjaard eigenlijk begrijpt.

Het onderwerp kwam ter sprake nadat Thomas van Groningen aan Noa Vahle vroeg of zij de oefenmeester goed kon verstaan. "In het Engels bedoel je? Dat is moeizaam", antwoordde de verslaggeefster, waarna er beelden van een persconferentie werden getoond die de lachers op de hand kregen. Dyantha Brooks trok de situatie vervolgens breder naar de communicatie op het veld. "Ik snap wel dat hij helemaal gefrustreerd langs de lijn staat, want niemand begrijpt hem", concludeerde de presentatrice.

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De opmerking van Brooks sloot aan bij een eerdere observatie van Vahle tijdens het recente Eredivisie-duel met sc Heerenveen. Vahle zat op de tribune achter de dug-out en zag hoe de trainer flink tekeerging tegen Abdellah Ouazane. Het zeventienjarige talent speelde als linksbuiten om het vertrek van Mika Godts op te vangen, wat van nature niet zijn vaste positie is. "Op een gegeven moment ging hij met een flesje gooien en schelden en toen dacht ik: die jongen is zeventien jaar, staat niet op zijn positie, natuurlijk kun je af en toe boos worden maar even kalm blijven", aldus Vahle over de uitbarsting van de Spanjaard.

Ook bij de meer ervaren krachten lijken de instructies van de eindverantwoordelijke niet altijd aan te komen. Brooks verwees naar een interview met Davy Klaassen na afloop van de wedstrijd. Toen de routinier werd gevraagd naar de speech in de rust, kon hij zich daar weinig van herinneren. Volgens Vahle heeft coach simpelweg een flinke taalachterstand opgelopen omdat hij pas laat is begonnen met het leren van de Engelse taal. "Ze hebben ook richting de pers aangegeven dat hij pas per september de interviews in het Engels wilde gaan doen", legde de verslaggeefster uit. "Je kan hem prijzen dat hij het probeert, maar het is wel ongelooflijk lastig zo", klonk het oordeel.

Scheidsrechter Bas Nijhuis opperde daarop een praktische oplossing voor de Amsterdamse clubleiding. De vaste tafelgast vindt dat Ajax de trainer in bescherming moet nemen. "Je hebt iemand in dienst die zichzelf heel goed kan verwoorden in het Spaans, laat hem dan gewoon doen en zet er een tolk naast", adviseerde de arbiter. Daarmee blijft de vraag boven de markt hangen of de taalbarrière van de nieuwe trainer in het heetst van de strijd parten gaat spelen voor de spelersgroep.