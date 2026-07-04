LIVE WK | Topfavoriet Frankrijk treft Duitsland-beul Paraguay in achtste finale

Paraguay choqueerde afgelopen maandag de wereld door Duitsland na strafschoppen uit het WK te knikkeren. Het Zuid-Amerikaanse staat zaterdagavond (23.00 uur, Nederlandse tijd) opnieuw voor een gigantisch lastige opgave: als enige overgebleven land uit de poule van beste nummers drie gaat het de strijd aan met topfavoriet Frankrijk. Het sterrenensemble van onder meer Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé kende in de zestiende finale geen enkele moeite met Zweden, maar zal waken voor onderschatting. Wie plaatst zich voor de kwartfinale? Mis niets van de WK-wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Paraguay - Frankrijk Sorteer op: Laatste Oudste Paraguay start met vijf verdedigers Paraguay schakelde in de vorige ronde verrassend Duitsland uit en wacht nu een loodzware opgave tegen Frankrijk, de ploeg die tijdens het WK de meeste indruk heeft gemaakt. Ze gaan het de Fransen met vijf verdedigers proberen lastig te maken.



Opstelling Paraguay: Gill; Velázquez, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Almirón; Enciso. Welkom! Paraguay - Frankrijk, dat is om 23.00 uur de volgende wedstrijd op dit WK! In dit liveblog houden we je van alle ontwikkelingen op de hoogte.