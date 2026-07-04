Danny Blind live op tv gevraagd naar transfer Daley Blind naar Ajax

Danny Blind is in de NOS WK Avond gevraagd naar de mogelijke transfer van zijn zoon Daley naar Ajax. Vlak voor de uitzending bracht het Algemeen Dagblad naar buiten dat de verdediger dicht bij een terugkeer naar Amsterdam is.

Danny Blind was maandag te gast in het SBS-programma Het Oranje Café. Presentator Sam van Royen vroeg hem daar naar een mogelijke terugkeer van Daley Blind bij Ajax. "Het lijkt mij niet", antwoordde de voetbalanalist destijds. Toch lijkt de situatie inmiddels veranderd.

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Het AD meldde namelijk zaterdagavond dat Ajax dicht bij een akkoord is met Daley Blind over een terugkeer. Er is nog geen sprake van een definitief akkoord, maar de onderhandelingen lijken op korte termijn afgerond te kunnen worden.

Kort nadat de krant het nieuws naar buiten bracht, is Blind senior te gast bij de NOS voor de voorbeschouwing op Paraguay - Frankrijk op het WK. “Danny, nu jij hier zit, er kwam net een bericht van het Algemeen Dagblad”, begint Sjoerd van Ramshorst, waarna Blind in de lach schiet. “Daar gaan we weer.” De presentator vraagt dan of Ajax en Blind junior in gesprek zijn, waarna de oud-trainer benadrukt niet op voetbalnieuwswebsites te kijken. “Maar het Algemeen Dagblad is toch gewoon een goed aangeschreven krant?”, countert Van Ramshorst. “Daar heb je gelijk in, dat is een serieuze krant”, antwoordt Blind. “Maar ik kan er niks over zeggen”, besluit hij.