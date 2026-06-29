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Ajax kan streep zetten door terugkeer van clubicoon

29 juni 2026, 19:51
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Daley Blind (36) lijkt deze zomer niet terug te keren bij Ajax. Zijn vader Danny Blind heeft maandag laten weten dat de ervaren verdediger vermoedelijk niet opnieuw het shirt van de Amsterdamse club zal aantrekken.

Blind werd de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij leek een hereniging met de Amsterdammers zelfs dichtbij. "Het gerucht dat Daley Blind met Míchel meekomt wordt steeds heviger en lijkt goed te komen", zei de journalist onlangs.

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Danny Blind verwacht echter niet dat het zover komt. In Het Oranje Café kreeg hij de vraag of zijn zoon deze zomer terugkeert naar Ajax: "Het lijkt mij niet", zegt hij in het programma Het Oranje Café als presentator Sam van Rooyen hem vraagt naar de terugkeer van zijn zoon richting de Johan Cruijff ArenA.

Een terugkeer van Blind leek logisch na de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De twee werkten de afgelopen jaren succesvol samen bij Girona, waar Blind onder de Spaanse coach een vaste basisspeler was in Catalonië.

Vind jij dat Ajax Daley Blind moet terughalen naar de club?

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Daley Blind

Daley Blind
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

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