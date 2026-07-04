Youri Baas wil transfer zien bij Ajax: 'Hij is heel goed'

juicht een transfer van naar Ajax van harte toe. De 36-jarige verdediger zou volgens verschillende media op het punt staan om te tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Blind wordt al maanden in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Maandag liet Danny Blind nog weten dat hij verwachtte dat zijn zoon niet naar Amsterdam zou terugkeren. Volgens verschillende media is de situatie inmiddels veranderd. De 36-jarige verdediger zou dicht bij een transfervrije overstap naar de Johan Cruijff ArenA zijn.

Artikel gaat verder onder video

Mocht die transfer daadwerkelijk doorgaan, dan is Baas daar blij mee. De linksbenige verdediger juicht de komst van Blind toe, zo liet hij na afloop van de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos (1-3) weten aan verschillende media. "Hij is een hele goede speler. Maar ook iemand van wie je superveel kunt leren. Zeker omdat we op dezelfde positie spelen", aldus Baas. Vervolgens maakte de Ajacied nog een grapje over de mogelijke rol van Blind binnen de selectie.

"En hij kan ook mooi vertalen", doelde Baas lachend op het gebrekkige Engels van trainer Míchel. Blind werkte de afgelopen jaren bij Girona al succesvol samen met de Spaanse oefenmeester.