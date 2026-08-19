Ajax heeft de jacht op nieuw leven ingeblazen. De Amsterdammers zijn volgens Mundo Deportivo de afgelopen dagen weer nadrukkelijker in beeld gekomen voor de 26-jarige middenvelder van Girona, maar staan bepaald niet alleen. Ook Hull City, Ipswich Town en Al-Ittihad hebben hun interesse inmiddels opgevoerd.

De strijd om de Marokkaans international raakt dan ook in een stroomversnelling, nu de zomerse transferperiode het einde nadert. Ajax was eerder al in de markt voor Ounahi, maar de financiële eisen van Girona en de concurrentie maakten het destijds lastig om daadwerkelijk stappen te zetten. Inmiddels hebben de Amsterdammers zich opnieuw in de race gemengd.

Ajax opnieuw nadrukkelijk in beeld voor Ounahi

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Volgens de Spaanse krant is de interesse van Ajax de laatste dagen weer sterker geworden. Ounahi lijkt ondertussen een toekomst buiten Girona tegemoet te gaan, waardoor steeds meer clubs proberen toe te slaan.

Ajax-trainer Míchel Sánchez kent de middenvelder goed, doordat hij hem bij Girona onder zijn hoede had. Míchel zou een hernieuwde samenwerking met Ounahi zeer zien zitten.

Hull City en Ipswich Town willen de Marokkaans international eveneens vastleggen en zijn volgens Mundo Deportivo steeds nadrukkelijker bezig met een mogelijke transfer. Daarnaast heeft Al-Ittihad zich gemeld, waardoor ook een overstap naar Saudi-Arabië tot de mogelijkheden behoort.

Ounahi wil overtuigd worden

Voor Ounahi zelf zal het sportieve plaatje zwaar meewegen. De middenvelder wil terechtkomen bij een project dat hem voldoende garanties biedt, waardoor de geïnteresseerde clubs hem niet alleen financieel maar ook sportief zullen moeten overtuigen.

Ounahi keerde onlangs terug bij Girona nadat hij met Marokko had deelgenomen aan het WK en vervolgens vakantie had gevierd. Zijn sterke WK vergrootte zijn zichtbaarheid en daarmee ook het aantal geïnteresseerde clubs.

Girona wacht ondertussen op duidelijkheid. Ounahi behoort nog altijd tot de selectie, maar een vertrek zou de club zowel transferinkomsten opleveren als ruimte creëren in de salarishuishouding om de selectie verder te versterken.