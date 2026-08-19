Live voetbal

Nieuwe ontwikkelingen rondom Ajax en Azzedine Ounahi

19 augustus 2026, 17:17
Azzedine Ounahi
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Ajax heeft de jacht op Azzedine Ounahi nieuw leven ingeblazen. De Amsterdammers zijn volgens Mundo Deportivo de afgelopen dagen weer nadrukkelijker in beeld gekomen voor de 26-jarige middenvelder van Girona, maar staan bepaald niet alleen. Ook Hull City, Ipswich Town en Al-Ittihad hebben hun interesse inmiddels opgevoerd.

De strijd om de Marokkaans international raakt dan ook in een stroomversnelling, nu de zomerse transferperiode het einde nadert. Ajax was eerder al in de markt voor Ounahi, maar de financiële eisen van Girona en de concurrentie maakten het destijds lastig om daadwerkelijk stappen te zetten. Inmiddels hebben de Amsterdammers zich opnieuw in de race gemengd.

Ajax opnieuw nadrukkelijk in beeld voor Ounahi

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Spaanse krant is de interesse van Ajax de laatste dagen weer sterker geworden. Ounahi lijkt ondertussen een toekomst buiten Girona tegemoet te gaan, waardoor steeds meer clubs proberen toe te slaan.

Ajax-trainer Míchel Sánchez kent de middenvelder goed, doordat hij hem bij Girona onder zijn hoede had. Míchel zou een hernieuwde samenwerking met Ounahi zeer zien zitten.

Hull City en Ipswich Town willen de Marokkaans international eveneens vastleggen en zijn volgens Mundo Deportivo steeds nadrukkelijker bezig met een mogelijke transfer. Daarnaast heeft Al-Ittihad zich gemeld, waardoor ook een overstap naar Saudi-Arabië tot de mogelijkheden behoort.

Ounahi wil overtuigd worden

Voor Ounahi zelf zal het sportieve plaatje zwaar meewegen. De middenvelder wil terechtkomen bij een project dat hem voldoende garanties biedt, waardoor de geïnteresseerde clubs hem niet alleen financieel maar ook sportief zullen moeten overtuigen.

Ounahi keerde onlangs terug bij Girona nadat hij met Marokko had deelgenomen aan het WK en vervolgens vakantie had gevierd. Zijn sterke WK vergrootte zijn zichtbaarheid en daarmee ook het aantal geïnteresseerde clubs.

Girona wacht ondertussen op duidelijkheid. Ounahi behoort nog altijd tot de selectie, maar een vertrek zou de club zowel transferinkomsten opleveren als ruimte creëren in de salarishuishouding om de selectie verder te versterken.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ko Itakura en Ayase Ueda

Ajax accepteert miljoenenverlies: Ko Itakura keert definitief terug naar oude club

  • Gisteren, 20:16
  • Gisteren, 20:16
  • 17
Jordi Cruijff

Mysterieuze hint over mogelijke nummer 6 Ajax: 'Hij speelt deze week tegen Nederlandse club'

  • Gisteren, 16:03
  • Gisteren, 16:03
  • 14
Steven Berghuis

Ongemakkelijk interview van Steven Berghuis gaat rond na Ajax - Heerenveen

  • ma 17 augustus, 13:23
  • 17 aug. 13:23
  • 13
10 5 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.997 Reacties
1.164 Dagen lid
18.777 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Als ajax Azzedine Ounahi kan binnen hengelen gelijk doen zo speler kan. Ajax goed gebruiken ben benieuwd of het gebeurt

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.192 Reacties
1.423 Dagen lid
20.600 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Het is geen 6 en daarvoor heb je Gloukh, Brandt, Klaassen, Ouzane, Mokio. Overbodig en zonde van het geld denk ik zo, tevens geen restwaarde.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.305 Reacties
1.423 Dagen lid
6.831 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik sluit niet uit dat ze Gloukh nog van de hand gaan doen. Brandt wil graag op 8 spelen, maar is op z'n best op 10 en dus is er het gevaar dat Klaassen in de basis blijft staan en de Ouazane derde keus wordt op 10 en te weinig speeltijd krijgt. Zou me niet verbazen als ze nu mikken op een middenveld Brandt Berg Ounahi. Je kunt niet met Gloukh en Brandt op één middenveld spelen. Dat wordt echt overlopen.

Kicker
736 Reacties
767 Dagen lid
1.743 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jordi moet Michel niet teveel zijn zin geven. Als het aan hem ligt haalt die de hele Girona-selectie naar Ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.997 Reacties
1.164 Dagen lid
18.777 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Als ajax Azzedine Ounahi kan binnen hengelen gelijk doen zo speler kan. Ajax goed gebruiken ben benieuwd of het gebeurt

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.192 Reacties
1.423 Dagen lid
20.600 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Het is geen 6 en daarvoor heb je Gloukh, Brandt, Klaassen, Ouzane, Mokio. Overbodig en zonde van het geld denk ik zo, tevens geen restwaarde.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.305 Reacties
1.423 Dagen lid
6.831 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik sluit niet uit dat ze Gloukh nog van de hand gaan doen. Brandt wil graag op 8 spelen, maar is op z'n best op 10 en dus is er het gevaar dat Klaassen in de basis blijft staan en de Ouazane derde keus wordt op 10 en te weinig speeltijd krijgt. Zou me niet verbazen als ze nu mikken op een middenveld Brandt Berg Ounahi. Je kunt niet met Gloukh en Brandt op één middenveld spelen. Dat wordt echt overlopen.

Kicker
736 Reacties
767 Dagen lid
1.743 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jordi moet Michel niet teveel zijn zin geven. Als het aan hem ligt haalt die de hele Girona-selectie naar Ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 26 jaar (19 apr. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
24
5
2024/2025
Panathinaikos
25
5
2024/2025
Marseille
0
0
2023/2024
Marseille
21
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
GAE
2
3
4
4
Fortuna
2
2
4
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws