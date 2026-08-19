De transfer van naar PSV is nog niet helemaal in kannen en kruiken. De verdediger is inmiddels wel in Nederland, maar heeft de medische keuring die woensdag op het programma stond nog niet kunnen ondergaan. Volgens journalist Jeroen Kapteijns moet er eerst nog een laatste punt worden opgelost.

PSV bereikte eerder al een akkoord met RB Leipzig over een huurtransfer van Geertruida. De Eindhovenaren krijgen daarbij naar verluidt een optie om de 26-jarige verdediger na dit seizoen definitief over te nemen. Ook met Geertruida zelf zou PSV al overeenstemming hebben bereikt.

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Toch is de deal woensdagavond nog niet afgerond. "Lutsharel Geertruida is al wel in Nederland maar heeft de voor vandaag geplande medische keuring bij PSV nog niet kunnen doen. Er is nog een puntje dat opgelost moet worden. De verwachting bij alle betrokken partijen is onverminderd dat het allemaal wel op zijn plek gaat vallen", schrijft Kapteijns op X.

PSV wacht nog op definitief groen licht

Wat het resterende struikelblok precies inhoudt, is niet bekend. Het zou gaan om 'iets tussen de clubs'. Eerder werd al duidelijk dat PSV nog wachtte op definitief groen licht vanuit RB Leipzig voordat de medische keuring kon plaatsvinden. Ondanks de vertraging lijkt er bij de betrokken partijen dus geen grote twijfel te bestaan over een goede afloop.

Geertruida moet in Eindhoven de vierde nieuwkomer van deze transferperiode worden, na Kodai Sano, Sven Mijnans en Filip Kostic. De Oranje-international speelde in Nederland jarenlang voor Feyenoord en kwam vervolgens uit voor RB Leipzig en Sunderland.

Ook Ajax werd genoemd als mogelijke bestemming, maar een overstap naar Amsterdam was vanwege Geertruida's verleden bij Feyenoord geen serieuze optie. Zijn naderende keuze voor PSV leidde ondertussen al tot veel woede onder een deel van de Feyenoord-aanhang.