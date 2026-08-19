Ajax lijkt zich te gaan versterken met Abdoulaye Camara, een pas zeventienjarige middenvelder van Udinese. De Frans jeugdinternational beschikt nauwelijks over ervaring op het hoogste niveau, maar wordt gezien als een moderne nummer 6 met een bijzonder hoog plafond.

Camara werd op 28 september 2008 geboren in Conakry, Guinee, en verhuisde op jonge leeftijd met zijn familie naar Frankrijk. Via Air Bel in Marseille belandde hij in de jeugdopleiding van Montpellier, waar zijn ontwikkeling in een stroomversnelling raakte. Op zestienjarige leeftijd speelde hij al voor de beloften en trainer Jean-Louis Gasset nam hem in het seizoen 2024/25 tweemaal op in de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

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Een officieel debuut voor Montpellier kwam er uiteindelijk niet. Camara had ondertussen ook internationaal naam gemaakt. Bij Frankrijk Onder-17 kreeg hij van bondscoach Jean-Luc Vannuchi de aanvoerdersband en in juni 2025 leidde hij Les Bleus tijdens het EK Onder-17 naar de finale.

Die ontwikkeling bleef in Europa niet onopgemerkt. Onder meer Juventus en clubs uit de Bundesliga toonden interesse, maar Camara koos in juli 2025 voor Udinese. De Italianen betaalden ongeveer 1,2 miljoen euro en legden hem tot medio 2029 vast. Udinese presenteerde de middenvelder destijds als een van de meest veelbelovende talenten van Europa.

Camara combineert fysiek met voetbal

In Italië werd Camara voorzichtig gebracht. Hij trainde mee met het eerste elftal, maar maakte voornamelijk minuten bij de Primavera, waar hij eveneens aanvoerder werd. Pas op de voorlaatste speeldag van het Serie A-seizoen kreeg hij zijn eerste officiële minuten op het hoogste niveau. Tegen Cremonese speelde hij elf minuten.

Dat gebrek aan ervaring maakt het bedrag dat Ajax mogelijk voor hem gaat betalen des te opvallender. Volgens Franse berichtgeving hebben Ajax en Udinese een akkoord bereikt over een huurconstructie met een koopoptie die nagenoeg verplicht is. Daarmee zou ongeveer vijftien miljoen euro gemoeid zijn. De Telegraaf spreekt van veertien miljoen euro en ontkent dat er sprake is van enige verplichting voor Ajax. Het plan zou zijn om hem aanvankelijk bij Jong Ajax te laten aansluiten.

Camara is in de basis een defensieve middenvelder, maar niet het type nummer 6 dat zich uitsluitend bezighoudt met het afbreken van aanvallen. Met een lengte van 1,88 meter ligt beschikt hij over een imposante fysiek. Hij wint duels, is sterk in de lucht en kan zijn lichaam uitstekend gebruiken om tegenstanders van de bal te houden.

Tegelijkertijd onderscheidt hij zich juist aan de bal. Camara beweegt voor een speler met zijn postuur opvallend soepel, kan onder druk wegdraaien en probeert geregeld vooruit te voetballen. Udinese omschreef hem zelf als een 'sterke en technisch vaardige middenvelder met uitstekend overzicht'.

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Zijn spelintelligentie springt misschien nog wel het meest in het oog. Camara herkent patronen vroeg, schermt ruimtes af en positioneert zich zo dat passinglijnen van de tegenstander worden dichtgezet. Daarmee kan hij als buffer voor de verdediging functioneren, terwijl hij in balbezit juist een eerste schakel in de opbouw wordt.

Die combinatie maakt hem interessant voor Ajax: een fysiek sterke controleur die niet automatisch voor de veilige breedtepass kiest, maar ook de linies probeert te doorbreken.

Vergelijkingen met grote namen

In Frankrijk en Engeland wordt Camara door zijn lichaamsbouw en speelwijze al vergeleken met voetballers als Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga en Patrick Vieira. Dat zegt vooral iets over het type speler dat men in Camara ziet. Op profniveau heeft hij immers nog vrijwel niets bewezen.

Zijn leiderschapskwaliteiten zijn daarentegen al langer zichtbaar. Camara droeg de aanvoerdersband bij Franse jeugdelftallen en ook bij Udinese Primavera. Hij wordt omschreven als professioneel en volwassen voor zijn leeftijd. Zijn keuze voor Udinese paste daarbij: in plaats van direct voor een Europese grootmacht te kiezen, koos hij bewust voor een club waar zijn ontwikkeling geleidelijk kon verlopen.

Er liggen vanzelfsprekend ook duidelijke verbeterpunten. Camara moet in de eerste plaats leren omgaan met het tempo, de fysieke weerstand en de tactische eisen van profvoetbal. In duels kan zijn gretigheid bovendien tegen hem werken. Soms stapt hij te enthousiast in, waardoor hij uit positie raakt of onnodig risico neemt.

Ook aanvallend valt nog terrein te winnen. Camara is eerder een controleur en opbouwer dan een middenvelder die voortdurend in het strafschopgebied verschijnt. Zijn lengte maakt hem bij standaardsituaties wel gevaarlijk, maar doelpunten maken behoort voorlopig niet tot zijn belangrijkste kwaliteiten.

Ajax lijkt hem dan ook niet voor het heden alleen te halen. Camara heeft nauwelijks minuten op het hoogste niveau in de benen en zal waarschijnlijk eerst bij Jong Ajax moeten wennen aan volwassen voetbal. Maar zijn profiel verklaart waarom de Amsterdammers bereid lijken om fors in hem te investeren: fysiek krachtig, tactisch intelligent, comfortabel aan de bal en op jonge leeftijd al een natuurlijke leider.