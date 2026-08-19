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Grote naam staat open voor transfer naar Ajax als opvolger Mika Godts

19 augustus 2026, 07:46
Grote naam staat open voor transfer naar Ajax als opvolger Mika Godts
Foto: © Imago
12 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Leon Bailey wordt mogelijk de opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Mika Godts bij Ajax, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. De buitenspeler is daadwerkelijk aangeboden in Amsterdam en staat zelf open voor een transfer.

Bailey ligt nog één jaar onder contract bij Aston Villa, waar hij volgens Engelse bronnen mag vertrekken voor een bedrag van negen tot tien miljoen euro. De Jamaicaan is geen onbekende in de Johan Cruijff ArenA. In 2016 waren de Amsterdammers al heel concreet geïnteresseerd toen de aanvaller nog bij Genk speelde.

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De 29-jarige linksbuiten is niet de enige optie voor Ajax, dat meerdere ijzers in het vuur zou hebben. Bekend is dat Noa Lang een van die kandidaten is, al moeten de Amsterdammers daarvoor concurreren met Galatasaray.

Bailey, die de afgelopen weken aan de kant stond met een spierblessure, blonk de afgelopen twee seizoenen niet bepaald uit in het maken van doelpunten. Zijn enige treffer van het seizoen, waarin hij voor zowel AS Roma als Aston Villa speelde, dateert van 19 maart jongstleden. In 2023/24 kende de Jamaicaan zijn beste seizoen met tien doelpunten in de Premier League.

Tussen 2017 en 2021 maakte Bailey grote indruk in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen, waardoor hij voor 32 miljoen euro werd opgepikt door Villa.

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dilima1966
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dilima1966
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Daar moet ajax niet aan beginnen Leon Bailey het was niets in Engeland hij is niet beter gaan spelen ajax heeft zo type nodig als Khvicha Kvaratskhelia

dilima1966
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dilima1966
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@CG. Of ajax zou kunnen proberen met Jadon Sancho transfervrij

CG
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@dilima1966. Klopt helemaal!!

Kramer
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10 miljoen is echt teveel voor hem.

Veluwe
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Ik dacht aan Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo. Dat is pas een grote naam ;)

dilima1966
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@Veluwe dat is geen grote naam speelt bij Luton Town FC alleen zijn naam

EuropaMango
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@Veluwe Hahaha die is flauw en leuk 😜

Kicker
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Lijkt mij te oud en onbekende speler die je straks met heel veel verlies moet gaan lozen.

EuropaMango
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EuropaMango
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10 miljoen voor een niet scorende buitenspeler... Dan kan je het net zo goed niet doen toch?

Allback
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Je moet met het vertrek van Godts doelpunten opvangen. Als je ziet dat Bailey in zijn afgelopen 44 wedstrijden 1 doelpunt heeft gemaakt moeten de alarmbellen afgaan. Neem het schoolvoorbeeld Borges van Feyenoord. Die had een gemiddelde van wat was het? 3 doelpunten in 90 wedstrijden? En dan vinden ze het in Rotterdam gek dat hij niet zo goed blijkt te zijn. Ja dat kon iedereen zien aankomen op basis van zijn statistieken. Geen 100% garantie dat het niet zou werken met Bailey, maar nogmaals wel een duidelijk signaal dat hij wellicht niet zo'n goede keuze is.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.989 Reacties
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18.754 Likes
dilima1966
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Daar moet ajax niet aan beginnen Leon Bailey het was niets in Engeland hij is niet beter gaan spelen ajax heeft zo type nodig als Khvicha Kvaratskhelia

dilima1966
3.989 Reacties
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dilima1966
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@CG. Of ajax zou kunnen proberen met Jadon Sancho transfervrij

CG
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@dilima1966. Klopt helemaal!!

Kramer
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10 miljoen is echt teveel voor hem.

Veluwe
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Veluwe
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Ik dacht aan Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo. Dat is pas een grote naam ;)

dilima1966
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dilima1966
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@Veluwe dat is geen grote naam speelt bij Luton Town FC alleen zijn naam

EuropaMango
66 Reacties
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EuropaMango
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@Veluwe Hahaha die is flauw en leuk 😜

Kicker
730 Reacties
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Kicker
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Lijkt mij te oud en onbekende speler die je straks met heel veel verlies moet gaan lozen.

EuropaMango
66 Reacties
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EuropaMango
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10 miljoen voor een niet scorende buitenspeler... Dan kan je het net zo goed niet doen toch?

Allback
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Allback
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Je moet met het vertrek van Godts doelpunten opvangen. Als je ziet dat Bailey in zijn afgelopen 44 wedstrijden 1 doelpunt heeft gemaakt moeten de alarmbellen afgaan. Neem het schoolvoorbeeld Borges van Feyenoord. Die had een gemiddelde van wat was het? 3 doelpunten in 90 wedstrijden? En dan vinden ze het in Rotterdam gek dat hij niet zo goed blijkt te zijn. Ja dat kon iedereen zien aankomen op basis van zijn statistieken. Geen 100% garantie dat het niet zou werken met Bailey, maar nogmaals wel een duidelijk signaal dat hij wellicht niet zo'n goede keuze is.

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Leon Bailey

Leon Bailey
Aston Villa
Team: Villa
Leeftijd: 29 jaar (9 aug. 1997)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Villa
-
-
2025/2026
Roma
7
0
2025/2026
Villa
13
0
2024/2025
Villa
24
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
GAE
2
3
4
4
Fortuna
2
2
4
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
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