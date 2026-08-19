Grote naam staat open voor transfer naar Ajax als opvolger Mika Godts

Leon Bailey wordt mogelijk de opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Mika Godts bij Ajax, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. De buitenspeler is daadwerkelijk aangeboden in Amsterdam en staat zelf open voor een transfer.
Bailey ligt nog één jaar onder contract bij Aston Villa, waar hij volgens Engelse bronnen mag vertrekken voor een bedrag van negen tot tien miljoen euro. De Jamaicaan is geen onbekende in de Johan Cruijff ArenA. In 2016 waren de Amsterdammers al heel concreet geïnteresseerd toen de aanvaller nog bij Genk speelde.
De 29-jarige linksbuiten is niet de enige optie voor Ajax, dat meerdere ijzers in het vuur zou hebben. Bekend is dat Noa Lang een van die kandidaten is, al moeten de Amsterdammers daarvoor concurreren met Galatasaray.
Bailey, die de afgelopen weken aan de kant stond met een spierblessure, blonk de afgelopen twee seizoenen niet bepaald uit in het maken van doelpunten. Zijn enige treffer van het seizoen, waarin hij voor zowel AS Roma als Aston Villa speelde, dateert van 19 maart jongstleden. In 2023/24 kende de Jamaicaan zijn beste seizoen met tien doelpunten in de Premier League.
Tussen 2017 en 2021 maakte Bailey grote indruk in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen, waardoor hij voor 32 miljoen euro werd opgepikt door Villa.
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10 miljoen is echt teveel voor hem.
Je moet met het vertrek van Godts doelpunten opvangen. Als je ziet dat Bailey in zijn afgelopen 44 wedstrijden 1 doelpunt heeft gemaakt moeten de alarmbellen afgaan. Neem het schoolvoorbeeld Borges van Feyenoord. Die had een gemiddelde van wat was het? 3 doelpunten in 90 wedstrijden? En dan vinden ze het in Rotterdam gek dat hij niet zo goed blijkt te zijn. Ja dat kon iedereen zien aankomen op basis van zijn statistieken. Geen 100% garantie dat het niet zou werken met Bailey, maar nogmaals wel een duidelijk signaal dat hij wellicht niet zo'n goede keuze is.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
10 miljoen is echt teveel voor hem.
Je moet met het vertrek van Godts doelpunten opvangen. Als je ziet dat Bailey in zijn afgelopen 44 wedstrijden 1 doelpunt heeft gemaakt moeten de alarmbellen afgaan. Neem het schoolvoorbeeld Borges van Feyenoord. Die had een gemiddelde van wat was het? 3 doelpunten in 90 wedstrijden? En dan vinden ze het in Rotterdam gek dat hij niet zo goed blijkt te zijn. Ja dat kon iedereen zien aankomen op basis van zijn statistieken. Geen 100% garantie dat het niet zou werken met Bailey, maar nogmaals wel een duidelijk signaal dat hij wellicht niet zo'n goede keuze is.