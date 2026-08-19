Grote naam staat open voor transfer naar Ajax als opvolger Mika Godts

wordt mogelijk de opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Mika Godts bij Ajax, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. De buitenspeler is daadwerkelijk aangeboden in Amsterdam en staat zelf open voor een transfer.

Bailey ligt nog één jaar onder contract bij Aston Villa, waar hij volgens Engelse bronnen mag vertrekken voor een bedrag van negen tot tien miljoen euro. De Jamaicaan is geen onbekende in de Johan Cruijff ArenA. In 2016 waren de Amsterdammers al heel concreet geïnteresseerd toen de aanvaller nog bij Genk speelde.

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De 29-jarige linksbuiten is niet de enige optie voor Ajax, dat meerdere ijzers in het vuur zou hebben. Bekend is dat Noa Lang een van die kandidaten is, al moeten de Amsterdammers daarvoor concurreren met Galatasaray.

Bailey, die de afgelopen weken aan de kant stond met een spierblessure, blonk de afgelopen twee seizoenen niet bepaald uit in het maken van doelpunten. Zijn enige treffer van het seizoen, waarin hij voor zowel AS Roma als Aston Villa speelde, dateert van 19 maart jongstleden. In 2023/24 kende de Jamaicaan zijn beste seizoen met tien doelpunten in de Premier League.

Tussen 2017 en 2021 maakte Bailey grote indruk in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen, waardoor hij voor 32 miljoen euro werd opgepikt door Villa.