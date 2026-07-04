Dies Janse onthult: 'Ajax-coach Míchel heeft bizarre ideeën'

is blij om weer terug te zijn bij Ajax. De verdediger maakte zaterdag in de verloren oefenwedstrijd tegen Panathinaikos zijn eerste minuten voor de ploeg van de nieuwe trainer Míchel, die volgens Janse 'bizarre ideeën' heeft.

Janse werd vorig seizoen door Ajax verhuurd aan FC Groningen, omdat er in Amsterdam weinig uitzicht was op speelminuten. In Groningen groeide de jonge centrale verdediger uit tot een belangrijke kracht, waardoor Ajax komend seizoen een veel completere speler terugkrijgt.

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"Ik vind het leuk om die gasten allemaal weer te zien en met een positieve energie aan de bak te gaan", vertelt Janse tegenover AjaxShowtime. De verdediger kwam na rust in actie en zag ondanks de 1-3 nederlaag ook aanknopingspunten. "De patronen en de dingen die we hebben geleerd probeer je direct toe te passen. Dat gaat met ups en downs. Verliezen met 1-3 is altijd k*t, maar je neemt de positieve dingen mee. We gaan werken aan de dingen waarop we willen voortborduren."

Volgens Janse laat Míchel zich samen met zijn staf direct gelden op het trainingsveld: "Ze hebben bizarre ideeën over het spelletje. Zoals jullie weten is het Engels een dingetje en het overbrengen soms ook, maar het idee zit er. Dat komt helemaal goed. De trainingen zijn intensief. Fysiek ligt het tempo hoog en dat is alleen maar goed."