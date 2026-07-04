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Owen Wijndal verbaast alles en iedereen bij Ajax - Panathinaikos

4 juli 2026, 17:52
Owen Wijndal
Foto: © Imago/AjaxTV
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Owen Wijndal heeft zaterdagmiddag de aandacht getrokken tijdens het oefenduel van Ajax met Panathinaikos. De linksback zorgde met een heel opvallende pass voor verbazing bij de commentator van AjaxTV én de supporters van de Amsterdamse club.

Wijndal verscheen zaterdag in Ermelo aan de aftrap bij de ploeg van de nieuwe trainer Míchel. De linksback, die de afgelopen jaren geen vaste waarde wist te worden in de Johan Cruijff ArenA, liet zich al vroeg in de wedstrijd gelden met een opvallende actie op het middenveld.

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Met een schitterende pass, die deed denken aan Zinédine Zidane, zette Wijndal een aanval op. Het zorgde voor verbazing bij de commentator van AjaxTV, die onder de indruk was. "Zo! Wat is dat voor pass van Wijndal", klonk het. "Het gaat goed, het ziet er mooi uit."

Ook op sociale media leidde de actie tot enthousiaste reacties. "Net twee weekjes trainer en Míchel maakt van Wijndal een prime Zinédine Zidane", schreef een Ajax-supporter.

Bekijk hieronder beelden van het moment:

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Owen Wijndal

Owen Wijndal
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
19
1
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Antwerp
29
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