Owen Wijndal verbaast alles en iedereen bij Ajax - Panathinaikos

heeft zaterdagmiddag de aandacht getrokken tijdens het oefenduel van Ajax met Panathinaikos. De linksback zorgde met een heel opvallende pass voor verbazing bij de commentator van AjaxTV én de supporters van de Amsterdamse club.

Wijndal verscheen zaterdag in Ermelo aan de aftrap bij de ploeg van de nieuwe trainer Míchel. De linksback, die de afgelopen jaren geen vaste waarde wist te worden in de Johan Cruijff ArenA, liet zich al vroeg in de wedstrijd gelden met een opvallende actie op het middenveld.

Artikel gaat verder onder video

Met een schitterende pass, die deed denken aan Zinédine Zidane, zette Wijndal een aanval op. Het zorgde voor verbazing bij de commentator van AjaxTV, die onder de indruk was. "Zo! Wat is dat voor pass van Wijndal", klonk het. "Het gaat goed, het ziet er mooi uit."

Ook op sociale media leidde de actie tot enthousiaste reacties. "Net twee weekjes trainer en Míchel maakt van Wijndal een prime Zinédine Zidane", schreef een Ajax-supporter.

Bekijk hieronder beelden van het moment: