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Davy Klaassen schetst het doemscenario voor Ajax: 'Dat wil helemaal niemand'

19 augustus 2026, 22:19
Davy Klaassen
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is zich goed bewust van het belang van de wedstrijd tegen FC Sion van donderdagavond. De Amsterdammers willen donderdagavond een grote stap zetten richting kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Conference League.

Ajax is de favoriet tegen Sion, maar Klaassen weet dat daar geen garanties aan ontleend kunnen worden. “Een seizoen zonder Europees voetbal wil natuurlijk niemand hier. Daar wil ik ook niet aan denken. Iedereen is er dus goed van doordrongen hoe belangrijk de wedstrijd van donderdag is. Dat gevoel had ik in de eerdere rondes overigens ook al”, zegt de middenvelder tegen Ajax Life.

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De Conference League is niettemin een lager niveau dan Ajax ambieert. “Wat mij betreft speelt Ajax elk jaar Europees en het liefst natuurlijk zo hoog mogelijk”, geeft Klaassen aan. Toch zorgt het toernooi voor uitstapjes naar nieuwe landen. “Ik vond het vorige week eigenlijk best leuk om in Dublin te spelen.”

“De voetballiefhebber in mij ziet de charme daar zeker wel van in. In de Conference League kom je over het algemeen waarschijnlijk vaker bij vergelijkbare clubs en stadions terecht”, weet Klaassen. “Maar goed, uiteindelijk speel ik natuurlijk het liefst in de Johan Cruijff Arena, want dat is onze thuisbasis.”

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FC Sion
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Ajax
Wordt gespeeld op 20 aug. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
31
8
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
GAE
2
3
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Fortuna
2
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5
Ajax
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2
4
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PSV
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