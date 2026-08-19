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Geliefde Wytse van der Goot krijgt plots de volle laag tijdens NEC - Bodø/Glimt

19 augustus 2026, 21:31
Scheidsrechter François Letexier bij NEC - Bodø/Glimt
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Wytse van der Goot ontvangt de nodige kritiek tijdens de wedstrijd tussen NEC en Bodø/Glimt. De commentator had lang nodig om een handsbal van Bodø/Glimt te zien.

In de elfde minuut van de wedstrijd floot scheidsrechter François Letexier voor een strafschop voor Bodø/Glimt na een handsbal van Brayann Pereira. De verdediger van NEC raakte de bal inderdaad met zijn uitgestoken arm, maar deed dat vlak nadat tegenstander Jens Hauge de bal zelf ook met de arm meenam, en daar voordeel uit haalde.

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Toen er al drie herhalingen van het moment voorbij waren gekomen, had Van der Goot nog steeds niet door dat Hauge hands had gemaakt. Pas toen Letexier naar de kant werd geroepen, viel het kwartje. Uiteindelijk trok Letexier de strafschop inderdaad in.

Van der Goot wordt veelal geprezen door voetbalfans, die zijn gepassioneerde wedstrijdbeleving kunnen waarderen. Lezers van Voetbal International kroonden hem vorig jaar nog tot de beste voetbalcommentator van Nederland. Toch regent het nu kritische tweets over de commentator.

Volg de wedstrijd tussen NEC en Bodø/Glimt in ons liveverslag!

Handsbal van Bodø/Glimt tegen NEC
© Ziggo Sport

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NEC - Bodø/Glimt

N.E.C.
1 - 3
FK Bodø/Glimt
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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