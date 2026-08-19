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Frenkie de Jong loopt Camp Nou binnen en wordt uitgefloten

19 augustus 2026, 19:43
Frenkie de Jong
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Frenkie de Jong is woensdagavond uitgefloten door een deel van de FC Barcelona-aanhang. De middenvelder werd net als andere spelers op het veld geroepen in het Camp Nou, om het nieuwe seizoen officieel in te luiden. Barcelona speelt woensdagavond om 20.00 uur tegen Al-Ahly om de vriendschappelijke Trofeo Joan Gamper.

Hoewel hij geblesseerd is, speelt er het nodige rond De Jong. De 29-jarige Nederlander begint het seizoen 2026/27 niet als eerste aanvoerder van Barcelona, zo werd maandag bekend. Na het vertrek van Marc-André ter Stegen en de tijdelijke overstap van Ronald Araújo naar Liverpool leek De Jong een belangrijke kandidaat om de band definitief over te nemen, maar binnen de club viel de keuze op Raphinha.

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Voor De Jong volgt het gefluit bovendien kort na een periode waarin hij zich fel uitsprak over de berichtgeving rond zijn persoon. Clubwatcher Gerard Romero had onder meer gemeld dat de middenvelder vorig seizoen niet zou hebben willen spelen tegen Atlético Madrid in de Champions League en dat zijn relatie met trainer Hansi Flick ernstig verslechterd zou zijn.

De Jong ontkende die verhalen in duidelijke bewoordingen. "Gerard Romero zei, en hij heeft dit allemaal in gang gezet, dat ik vorig jaar weigerde om tegen Atlético te spelen in de Champions League. Dat is niet waar. Het is onwaar. Het klopt gewoon niet", zei hij tegenover de clubmedia.

Ook verhalen over problemen met Flick wees hij van de hand. "Hij zei dat mijn relatie met de trainer heel slecht is, maar dat is volledig onwaar. Ik heb juist een heel goede band met de trainer."

De Jong werkt ondertussen nog aan zijn herstel van de knieblessure die hij tijdens het WK opliep. Het is nog niet duidelijk wanneer de middenvelder weer inzetbaar is.

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Kramer
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Kom maar gewoon terug Frenkie.

CG
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CG
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@Kramer

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.192 Reacties
1.423 Dagen lid
20.600 Likes
Kramer
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Kom maar gewoon terug Frenkie.

CG
3.793 Reacties
1.122 Dagen lid
14.226 Likes
CG
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@Kramer

Heel erg graag naar Ajax!!

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
8
Athletic
0
0
0
9
Atlético
0
0
0
10
Barcelona
0
0
0
11
Celta
0
0
0
12
Málaga
0
0
0

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