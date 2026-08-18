Driessen voorziet vertrek Frenkie de Jong bij Barca: 'Dat kan nu heel snel snel gaan'

Valentijn Driessen vraagt zich hardop af of bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van FC Barcelona. De journalist stelt in de podcast Kick-off dat de aanstaande toevoeging van aan de selectie grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van de vice-aanvoerder van de Catalaanse club.

De situatie op het middenveld staat op het punt te veranderen nu Rodri de overstap maakt van Manchester City. De Jong ligt nog tot medio 2029 vast in Spanje, maar kampt momenteel met een gescheurde knieband die hij opliep bij het Nederlands elftal. Driessen wijst op eerdere transferperikelen en de fysieke tegenslagen van de spelverdeler. "Hij is heel veel geblesseerd geweest, ze hebben hem al eerder geprobeerd weg te doen, ze halen nu Rodri", stelt de verslaggever. "Ik neem niet aan dat nu hij geblesseerd is dat ze hem proberen te lozen, dat kan ik me niet voorstellen, maar ik denk wel dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is", speculeert hij.

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De ex-speler van Ajax heeft in het verleden meermaals de wens uitgesproken om zijn loopbaan af te sluiten bij zijn huidige club. Driessen ziet dat scenario echter niet snel meer werkelijkheid worden. "Hij wilde tot het eind van zijn carrière in Barcelona blijven, maar dat is gewoon heel weinig spelers gegeven", klinkt het in. "Het is niet een speler waarvan je denkt: die blijft tot zijn 35e een basisspeler bij Barcelona. Uiteindelijk zal hij niet het einde van zijn carrière daar beleven."

Met de komst van de eenvoudig Gouden Bal-winnaar haalt de clubleiding een directe concurrent in huis. Volgens Driessen kan de dynamiek in de selectie daardoor in een stroomversnelling raken. "Dat kan nu met Rodri erbij best wel heel snel gaan", voorspelt de analist. "Je moet altijd blijven leveren om te blijven spelen. Als er dan een uitstekende speler komt die op jouw positie speelt, dan kan ik me niet voorstellen dat die twee samen gaan spelen."

Een basisplaats voor beide middenvelders is theoretisch mogelijk, maar vereist volgens Driessen wel een flinke aanpassing van de Oranje-international. "Het kan wel, maar dan moet hij aanvallender zijn en dat is vaak het kritiekpunt, dat hij dat niet heeft", besluit de journalist. Voorlopig blijft de Nederlander herstellen van zijn blessure en wordt hij pas tegen het einde van het kalenderjaar weer op het veld verwacht.