gaat zijn aflopende contract bij Corinthians tóch verlengen. Clubvoorzitter Osmar Stabile meldt tegenover Braziliaanse media dat er alsnog een akkoord is bereikt over een nieuw, tweejarig contract met de Nederlandse aanvaller, die zelf water bij de wijn doet om de deal mogelijk te maken.

De wegen van Memphis en Corinthians leken zich vorige week nog na twee jaar te gaan scheiden. De club maakte afgelopen dinsdag bekend dat na een lange periode van onderhandeling, was besloten om het aflopende contract van de Nederlander niet te gaan verlengen. Memphis kwam op Instagram met een boze reactie op het nieuws. Later wisten Braziliaanse media te melden dat de aanvaller een gigantisch bedrag tegoed heeft van de club.

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Afgelopen vrijdag werd echter duidelijk dat Memphis alsnog open zou staan voor nieuwe onderhandelingen met Corinthians. Inmiddels zijn die met succes afgerond, meldt Stabile. "Alles is in orde. Het was hard werken. Zoals iedereen weet was het een langdurig proces, maar gelukkig hebben we het kunnen voorleggen aan CORI (de raad van bestuur, red.) en is alles goed gekomen. Zij hebben ermee ingestemd en we zijn opgelucht dat het ons gelukt is", wordt de voorzitter geciteerd door de Braziliaanse tak van ESPN.

Daarbij gaat de dank van Stabile óók uit naar het management van Memphis én de speler zelf, die akkoord zou zijn gegaan met een lager salaris. "We hebben gedaan wat het beste is voor Corinthians, vooral op het financiële vlak", aldus de voorzitter. "Ik heb altijd gezegd dat dat het belangrijkste was voor de club. Het had geen zin om een contract te ondertekenen als we ons dat in de toekomst niet zouden kunnen veroorloven."

ESPN weet te melden dat het nieuwe contract van Memphis in totaal zo'n 22 miljoen euro waard zou zijn, bestaande uit zijn salaris plus het bedrag dat hij nog van de club tegoed heeft aan achterstallige betalingen. Memphis zou akkoord zijn gegaan met een 'korting' van 3,5 miljoen euro op de totale schuld van 12,5 miljoen. De resterende 9 miljoen zal in vier termijnen worden uitbetaald, waarvan de eerste in januari 2027 moet worden voldaan. "Als de club te laat is met één van de termijnen, dan vervalt de korting", weet de zender.