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FIFA zet Infantino-criticus per direct op straat

18 augustus 2026, 08:55
Gianni Infantino
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Kevin Lamour vertrekt per direct bij de FIFA, zo bevestigt een woordvoerder. De Franse chief operating officer (COO) van de wereldvoetbalbond liet zich eerder bijzonder kritisch uit over de plannen van voorzitter Gianni Infantino om de WK-rechten deels te verkopen aan private investeerders, en lijkt daar nu de ultieme prijs voor te moeten betalen.

Lamour noemde Infantino's plannen voor wat de FIFA Forward Enterprise zou gaan heten 'een project van één persoon' en stelde dat het bestuur van de bond was 'misleid'. "Een voorzitter moet mensen samenbrengen, verenigen en inspireren. Vandaag maken we het tegenovergestelde mee", uitte de Fransman destijds felle kritiek op Infantino. Hij besefte daarbij dondersgoed welke consequenties zijn uitlatingen zouden kunnen hebben: "Als dit betekent dat ik mijn baan kwijtraak, dan is dat maar zo. Ik kan vannacht in ieder geval goed slapen", aldus Lamour.

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De vermoedens van Lamour zijn inmiddels bevestigd. Via een woordvoerder laat de FIFA weten aan onder meer de BBC: "De werkrelatie tussen de FIFA en Kevin Lamour als COO is per 17 augustus 2026 beëindigd. De FIFA dankt Kevin voor zijn diensten van de afgelopen twee jaar en wenst hem veel geluk in de toekomst."

Lamour is niet de eerste die de FIFA verlaat naar aanleiding van de inmiddels afgeblazen plannen van Infantino. Eerder stapte Carlos Cordeiro, senior adviseur van de Zwitserse voorzitter, uit eigen beweging op. De herverkiezing van Infantino staat door de FFE-perikelen behoorlijk onder druk. Twee continentale bonden, de Europese UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse CONCACAF, hebben hun steun aan de voorzitter inmiddels ingetrokken. Infantino wordt echter nog wel gesteund door onder meer Afrika, Zuid-Amerika en Oceanië.

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dilima1966
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De verkeerde vertrekt bij de FIFA Kevin Lamour inplaats van Gianni Infantino hoe lang mag de grootste boef infantino hij nog in het zadel blijven zitten

0laf
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0laf
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.974 Reacties
1.163 Dagen lid
18.717 Likes
dilima1966
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  • 4
    + 1
avatar

De verkeerde vertrekt bij de FIFA Kevin Lamour inplaats van Gianni Infantino hoe lang mag de grootste boef infantino hij nog in het zadel blijven zitten

0laf
1.369 Reacties
1.421 Dagen lid
5.966 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Totdat de kleinere Afrikaanse voetbabonden principes boven geld gaan plaatsen, denk ik.

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