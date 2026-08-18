Lazio Roma wil een halfjaar na de komst van Kenneth Taylor opnieuw zakendoen met Ajax. Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio staat bovenaan de verlanglijst van de Italiaanse club.

Sutalo is één van de grootverdieners die Ajax deze zomer nog zou mogen verlaten. De 26-jarige Kroaat, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam, drukt behoorlijk op het salarisbudget van technisch directeur Jordi Cruijff. Die hoopt in de resterende weken van de zomerse transferperiode in ieder geval nog een vervanger voor de aan Paris Saint-Germain verkochte Mika Godts aan te trekken, plus de al langer gewenste nieuwe verdedigende middenvelder. Een vertrek van spelers als Sutalo, maar ook bijvoorbeeld Kasper Dolberg, Ko Itakura en/of Owen Wijndal zou daarvoor de nodige financiële ruimte opleveren, zo schreef het Algemeen Dagblad maandagavond.

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Lazio biedt mogelijk uitkomst. Op zijn blog schrijft Di Marzio dat de Italianen deze zomer nog azen op versterking van het centrum van de defensie, en dat de naam van Sutalo bovenaan de shortlist prijkt. Daarop komt ook de naam van Tsjechisch international Stepan Chaloupek (Sparta Praag) voor, zo weet de transferjournalist.

In de winterstop van vorig seizoen deden Ajax en Lazio ook al zaken. Destijds namen de Romeinen Kenneth Taylor over van de Amsterdammers. Met de

Ajax nam Sutalo in de beruchte transferzomer van 2023, waarin Sven Mislintat de scepter zwaaide, voor ruim 20 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Sindsdien kwam de centrale verdediger tot 108 officiële duels namens de Amsterdammers, waarin hij viermaal trefzeker was. Sutalo ligt bij Ajax nog vast tot medio 2028,.