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'Lazio zet grootverdiener van Ajax bovenaan verlanglijst'

18 augustus 2026, 09:30   Bijgewerkt: 09:43
Ajax-spelers Davy Klaassen, Josip Sutalo, Rayane Bounida en Kasper Dolberg
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Lazio Roma wil een halfjaar na de komst van Kenneth Taylor opnieuw zakendoen met Ajax. Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio staat Josip Sutalo bovenaan de verlanglijst van de Italiaanse club.

Sutalo is één van de grootverdieners die Ajax deze zomer nog zou mogen verlaten. De 26-jarige Kroaat, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam, drukt behoorlijk op het salarisbudget van technisch directeur Jordi Cruijff. Die hoopt in de resterende weken van de zomerse transferperiode in ieder geval nog een vervanger voor de aan Paris Saint-Germain verkochte Mika Godts aan te trekken, plus de al langer gewenste nieuwe verdedigende middenvelder. Een vertrek van spelers als Sutalo, maar ook bijvoorbeeld Kasper Dolberg, Ko Itakura en/of Owen Wijndal zou daarvoor de nodige financiële ruimte opleveren, zo schreef het Algemeen Dagblad maandagavond.

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Lazio biedt mogelijk uitkomst. Op zijn blog schrijft Di Marzio dat de Italianen deze zomer nog azen op versterking van het centrum van de defensie, en dat de naam van Sutalo bovenaan de shortlist prijkt. Daarop komt ook de naam van Tsjechisch international Stepan Chaloupek (Sparta Praag) voor, zo weet de transferjournalist.

In de winterstop van vorig seizoen deden Ajax en Lazio ook al zaken. Destijds namen de Romeinen Kenneth Taylor over van de Amsterdammers. Met de

Ajax nam Sutalo in de beruchte transferzomer van 2023, waarin Sven Mislintat de scepter zwaaide, voor ruim 20 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Sindsdien kwam de centrale verdediger tot 108 officiële duels namens de Amsterdammers, waarin hij viermaal trefzeker was. Sutalo ligt bij Ajax nog vast tot medio 2028,.

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dilima1966
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dilima1966
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Ik denk dat. Josip Sutalo met heel veel verlies ook weer weg gaat

Kramer
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Denk je dat joh?

EuropaMango
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Ja, dat zit er wel dik in. Hij heeft die 20 miljoen nooit waar gemaakt, ik denk dat je heel blij mag zijn als je er nog 10 miljoen voor krijgt...

CG
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CG
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@dilima1966 Dat denk ik ook wel, hoor!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.974 Reacties
1.163 Dagen lid
18.717 Likes
dilima1966
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  • 2
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Ik denk dat. Josip Sutalo met heel veel verlies ook weer weg gaat

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.175 Reacties
1.421 Dagen lid
20.553 Likes
Kramer
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Denk je dat joh?

EuropaMango
65 Reacties
51 Dagen lid
146 Likes
EuropaMango
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Ja, dat zit er wel dik in. Hij heeft die 20 miljoen nooit waar gemaakt, ik denk dat je heel blij mag zijn als je er nog 10 miljoen voor krijgt...

CG
3.778 Reacties
1.120 Dagen lid
14.210 Likes
CG
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@dilima1966 Dat denk ik ook wel, hoor!!

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Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
-
-
2025/2026
Ajax
24
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1

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