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Oud-PSV'er Matteo Dams staat voor terugkeer in Europa

18 augustus 2026, 10:48
Matteo Dams
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Matteo Dams staat anderhalf jaar na zijn vertrek bij PSV voor een terugkeer in Europa. De 22-jarige verdediger staat volgens transferjournalist Sacha Tavolieri op het punt om het Saudische Al-Ahli te verruilen voor Belgisch kampioen Club Brugge.

Dams maakte in de winterstop van het seizoen 2024/25 een verrassende transfer. Met pas 24 officiële wedstrijden in het eerste van PSV achter zijn naam besloot de Belg in te gaan op een financieel niet te weigeren voorstel van Al-Ahli, waarbij hij zijn salaris verhonderdvoudigde.

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De afgelopen anderhalf jaar kwam Dams in alle competities tot 38 wedstrijden namens Al-Ahli. De club zou inmiddels echter bereid zijn om afscheid van de jonge verdediger te gaan nemen, om zo meer ruimte te creëren om nieuwe spelers uit het buitenland te kunnen halen.

Dams zou inmiddels zelf de knoop hebben doorgehakt en besloten hebben om in te gaan op een aanbod van Club Brugge. De regerend Belgisch kampioen verkocht voormalig FC Groningen-speler Bjorn Meijer eerder deze zomer aan het Italiaanse Sampdoria, en is daardoor op zoek naar een concurrent voor Belgisch international Joaquin Seys, de enige overgebleven linksback in de selectie van trainer Ivan Leko.

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Matteo Dams

Matteo Dams
Al Ahli FC
Team: Ahli
Leeftijd: 22 jaar (9 mrt. 2004)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ahli
-
-
2025/2026
Ahli
9
0
2024/2025
Ahli
10
0
2024/2025
PSV
15
0

Meer info

Stand Pro League 2026/2027

Pro League
GS
DS
PT
1
Club Brugge
2
6
6
2
Antwerp
2
4
6
3
Gent
2
3
6
4
Charleroi
2
3
6
5
R. Union SG
2
4
4

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