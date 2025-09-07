PSV'er vertrekt voor 100 keer hoger salaris: 'Ik kon alleen maar lachen, keek niet op social media'

is zich financieel onafhankelijk aan het spelen in Saudi-Arabië. De 21-jarige verdediger transfereerde in januari 2025 voor circa tien miljoen euro van PSV naar Al-Ahli, waar hij een vorstelijk salaris verdient. Ook op sportief vlak is de overstap een succes: begin mei won Dams met Al-Ahli de Aziatische Champions League.

De Belg wil in een interview met Het Laatste Nieuws niet vertellen wat zijn salaris precies is, maar volgens de geruchten is hij liefst 100 (!) keer zoveel gaan verdienen: van 2500 naar 250.000 euro per maand. “Toen ik zag wat ik kon verdienen, begon ik gewoon te lachen”, zegt hij wel.

Artikel gaat verder onder video

Dat vermeende salaris, 3 miljoen euro op jaarbasis, kon PSV uiteraard niet bieden. Daar had hij de status ook niet voor. Toen Dams vertrok, had hij pas 24 wedstrijden in de hoofdmacht gespeeld. Met de speeltijd die hij kreeg door de blessures van Sergiño Dest en Mauro Júnior wekte hij de interesse van Al-Ahli.

“Het was eind januari”, blikt Dams terug. “Ik was in gesprek met PSV, waar het plan was om mijn contract te verlengen. Maar één telefoontje heeft alles veranderd. Normaal ben ik niet zo’n beller, maar ik zat in de auto en zag het berichtje van mijn zaakwaarnemer binnenkomen: ‘Matteo, ik moet je bellen, dit is écht belangrijk.’”

“Aan de telefoon vertelde hij over de interesse van Al-Ahli, inclusief de bedragen. Ik dacht eerst dat het een grapje was, maar het bleek serieus”, vertelt de verdediger. “Ik ging er in eerste instantie nog vanuit dat het om een zomertransfer ging, maar ze wilden me meteen hebben. Ik had dus maar een week om na te denken.”

Het salaris woog zwaar, maar ook een gesprek met de club was belangrijk. "Ik voelde ook meteen dat Al-Ahli en de trainer me graag wilden hebben. Dat vond ik ook heel belangrijk. Alleen was ik bang voor wat de mensen, en dan vooral de mensen in mijn omgeving, ervan zouden zeggen. Je kent de vooroordelen: dat ik voor het geld zou kiezen, dat ik mijn carrière weggooi, dat het niveau hier niks is."

Dams besefte dat hij vooral zelf achter zijn keuze moest staan. "En dus heb ik ja gezegd. Mijn telefoon heb ik daarna een paar dagen uitgezet omdat ik niks van sociale media wilde zien. Maar in mijn omgeving ben ik er eigenlijk van geschrokken hoeveel mensen mijn keuze perfect begrepen." De jongeling zegt verstandig om te gaan met zijn geld: het grootste deel van zijn salaris gaat direct door naar België, waar zijn ouders het voor hem beheren. "Zo kan ik mij volledig focussen op het presteren."