ESPN-analist komt met gênant PSV-verhaal: 'Als jullie dát weten…'

Luuk van Grinsven
6 september 2025, 06:50   Bijgewerkt: 5 september 2025, 19:08

Danny Koevermans heeft vrijdag een opmerkelijk en tamelijk gênant verhaal uit de boeken gedaan. De oud-spits van onder meer PSV dook in 2008 op op een training met twee linkerschoenen, zo vertelt hij bij De Voetbalkantine.

Bij het programma gaat het over ‘essentiële dingen die vergeten worden op werk’. Koevermans haakt in. “Als jullie dát weten…”, begint de oud-spits, die tegenwoordig veel te zien is als analist bij ESPN. “Ben je ooit je kicksen vergeten?”, vraagt Yordi Yamali zich meteen af.

De presentator komt in de buurt. “Nou, ik had twee linkerschoenen in m’n tas gestopt. Ik had per ongeluk twee linker schoenen in mijn tasje gedaan, want het was donker in mijn hotelkamer”, vertelt De Koef. “Toen keek ik in mijn tasje… Ik wist dat ik de volgende dag in de basis zou staan. Echt, ik kon wel door de grond zakken. Ik heb nog geprobeerd om met twee linkerschoenen te trainen”, lacht hij.

Joop Hiele, toentertijd keeperstraining, kwam met de redding. Dankzij hem mocht Koevermans de schoenen van Darren Bent lenen. “Tijdens het afwerken, schoot ik alles erin. Toen heb ik na de training heel lief die schoenen uitgedaan en op mijn sokken het veld afgelopen”, sluit hij zijn opmerkelijke verhaal af.

De dag later speelde PSV de heenwedstrijd van de kwartfinale in de UEFA Cup tegen Tottenham Hotspur. Mét Koevermans in de basis wonnen de Eindhovenaren met 0-1. Later werd het in Eindhoven ook 0-1, maar was PSV sterker vanaf de penaltystip.

