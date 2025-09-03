Boadu en Salah-Eddine maken debuut bij PSV

PSV heeft woensdagmiddag een oefenwedstrijd gespeeld tegen Sint-Truiden. Zonder (jeugd)internationals won de ploeg van Peter Bosz met 3-0 van de huidige nummer twee van België, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Couhaib Driouech maakte twee doelpunten; Ricardo Pepi scoorde ook in het besloten oefenduel. De eindstand was bij de rust al bereikt. Tijdens het duel was Joey Veerman de aanvoerder en maakten Anass Salah-Eddine en Myron Boadu hun officieuze debuut bij PSV.

Volgens journalist Rik Elfrink startte Salah-Eddine in de basiself bij PSV, drie dagen nadat hij op huurbasis overkwam van AS Roma. Ook Pepi had een basisplek en dus lijkt de spits voldoende hersteld van de wedstrijd tegen Telstar van zaterdagavond. Toen deed hij een helft mee, na een korte periode van afwezigheid door de revalidatie na zijn knieblessure.

Elfrink schrijft verder dat Ryan Flamingo, Armando Obispo, Kiliann Sildillia en Eus Waayers ook van de partij waren bij PSV. Verder stond Nick Olij op doel.