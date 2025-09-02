Live voetbal

Stewart voorkomt uitgaande toptransfer: 'PSV vroeg enorm hoog bedrag'

Stewart voorkomt uitgaande toptransfer: 'PSV vroeg enorm hoog bedrag'
2 september 2025

PSV lijkt klaar op de zomerse transfermarkt nu de Eindhovenaren erin geslaagd zijn om Joey Veerman én Ismael Saibari binnenboord te houden. Laatstgenoemde stond in de belangstelling van Benfica en AC Milan, zo onthult clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Technisch directeur Earnest Stewart hing echter een dusdanig hoog prijskaartje aan de aanvallende middenvelder, dat beide clubs niet hebben doorgepakt.

PSV beleefde een roerige transferzomer. De regerend landskampioen nam afscheid van erkende krachten als Walter Benítez, Olivier Boscagli, Luuk de Jong, Noa Lang en Johan Bakayoko. Tegenover hun vertrek staat de komst van tal van aankopen, waaronder Matej Kovár, Ruben van Bommel, Paul Wanner, Yarek Gasiorowski, Dennis Man en Alassane Pléa.

Laatstgenoemde raakte echter ernstig geblesseerd in de eerste speelronde van de Eredivisie, waarin PSV met 0-2 te sterk was voor FC Twente. De Eindhovenaren verkenden verschillende opties alvorens Myron Boadu over te nemen van AS Monaco, waardoor het spitsenbestand weer op orde is. Ook op de linksbackpositie, waar Mauro Júnior voorlopig afwezig is, werd in de persoon van Anass Salah-Eddine (AS Roma) nog een extra speler gehaald. De komst van laatstgenoemde is 'in principe' de laatste grote deal van deze zomer geweest, zo schrijft Elfrink maandagochtend.

In de laatste week van de transferperiode werd flink getrokken aan Veerman (door Brentford), maar de Volendammer maakt de stap naar de Premier League dus (nog) niet. Ook Saibari én Armando Obispo hadden het Philips Stadion nog kunnen verlaten, zo onthult Elfrink. "Maar PSV vroeg met name voor de Marokkaans international een enorm hoog bedrag. Bijvoorbeeld clubs als Benfica en AC Milan hadden tot op zekere hoogte wel interesse in hem, maar PSV wilde Saibari zeker niet kwijt. Nu is het aan hem om dat vertrouwen waar te maken", aldus de clubwatcher.

Met het verlies van Benitez, Boscagli, Tillman, Lang, Luuk de Jong vind ik nu niet echt dat PSV erop vooruit gegaan is. Blessuregevoelige Veerman en meevoetballer Saibari konden makkelijk vervangen worden. Wat zal PSV jaloers kijken aankomend seizoen naar een Valente/Steijn. Luciano die Feyenoord verkoos boven PSV. Laten we het maar niet over de verdediging hebben, PSV is tot nu toe heel blij met Gasiorowski.. In de voetballerij is het normaal dat mensen elkaar napraten, loop van het seizoen worden de scheurtjes langzaam zichtbaar. Die zag je al thuis tegen Telstar.. met een blunderde keeper en een Veerman die ook fouten maakt. Succes Peter Bosz, blijf je wel lief voor de scheidsrechters als het tegen zit?

Dat komt nog wel goed met PSV. Top twee dit seizoen. Utreg de verrassing. Zij of Feyenoord twee. En Ajax volgend jaar max vijfde..

