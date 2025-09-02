Stewart voorkomt uitgaande toptransfer: 'PSV vroeg enorm hoog bedrag'

PSV lijkt klaar op de zomerse transfermarkt nu de Eindhovenaren erin geslaagd zijn om én binnenboord te houden. Laatstgenoemde stond in de belangstelling van Benfica en AC Milan, zo onthult clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Technisch directeur Earnest Stewart hing echter een dusdanig hoog prijskaartje aan de aanvallende middenvelder, dat beide clubs niet hebben doorgepakt.

PSV beleefde een roerige transferzomer. De regerend landskampioen nam afscheid van erkende krachten als Walter Benítez, Olivier Boscagli, Luuk de Jong, Noa Lang en Johan Bakayoko. Tegenover hun vertrek staat de komst van tal van aankopen, waaronder Matej Kovár, Ruben van Bommel, Paul Wanner, Yarek Gasiorowski, Dennis Man en Alassane Pléa.

Laatstgenoemde raakte echter ernstig geblesseerd in de eerste speelronde van de Eredivisie, waarin PSV met 0-2 te sterk was voor FC Twente. De Eindhovenaren verkenden verschillende opties alvorens Myron Boadu over te nemen van AS Monaco, waardoor het spitsenbestand weer op orde is. Ook op de linksbackpositie, waar Mauro Júnior voorlopig afwezig is, werd in de persoon van Anass Salah-Eddine (AS Roma) nog een extra speler gehaald. De komst van laatstgenoemde is 'in principe' de laatste grote deal van deze zomer geweest, zo schrijft Elfrink maandagochtend.

In de laatste week van de transferperiode werd flink getrokken aan Veerman (door Brentford), maar de Volendammer maakt de stap naar de Premier League dus (nog) niet. Ook Saibari én Armando Obispo hadden het Philips Stadion nog kunnen verlaten, zo onthult Elfrink. "Maar PSV vroeg met name voor de Marokkaans international een enorm hoog bedrag. Bijvoorbeeld clubs als Benfica en AC Milan hadden tot op zekere hoogte wel interesse in hem, maar PSV wilde Saibari zeker niet kwijt. Nu is het aan hem om dat vertrouwen waar te maken", aldus de clubwatcher.