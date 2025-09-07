Live voetbal

PSV-speler doet iets ongelofelijks in interland: 'Krijgt staftraining van Bosz'

PSV-trainer Peter Bosz
Luuk van Grinsven
7 september 2025, 09:38   Bijgewerkt: 09:50

Esmir Bajraktarevic was gister (zaterdag) op dreef namens Bosnië-Herzegovina tegen San Marino (0-6). De twintigjarige aanvaller van PSV speelde één helft en gaf één assist, maar haalde wel een actie uit waar Peter Bosz hoogstwaarschijnlijk geen fan van is.

Bajraktarevic speelde zaterdag zijn zevende interland namens Bosnië-Herzegovina en kwam na rust binnen de lijnen. De technische aanvaller liet zich uitstekend zien en leverde één assist, bij de 0-3 van routinier Edin Dzeko.

Ook Peter Bosz zal met een schuin oog hebben gekeken naar de ontmoeting tussen San Marino en Bosnië-Herzegovina, al zal de PSV-oefenmeester niet gelukkig zijn geworden van één moment van Bajraktarevic. De rasvoetballer legde zijn directe tegenstander op fraaie wijze in de luren met een panna, zo is te zien op beelden onder het artikel.

Bosz is zoals bekend niet bepaald fan van gallery play. Afgelopen seizoen ergerde de oefenmeester zich bijvoorbeeld kapot aan de slotfase van de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Liverpool, toen Isaac Babadi en Johan Bakayoko zich lieten verleiden tot een aantal no-look passes. “Als ik daar in had gestaan had ik ze afgezaagd onder de knieën”, sprak Bosz destijds met een serieus gezicht. Onder het filmpje wordt ludiek gereageerd op X.

Appeltje
37 Reacties
1.072 Dagen lid
189 Likes
Appeltje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mag blij zijn dat hij zo`n voetballer in de selectie heeft.

Arena
493 Reacties
27 Dagen lid
1.534 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, het hangt er een beetje vanaf. Sta je (ruim) voor en is de wedstrijd gespeeld, dan kun je zo'n dingen gerust eens doen. Met een gelijkspel en nog ruim tijd is het een ander verhaal. Ik kan me voorstellen dat je als speler wel eens verleidt wordt om zoiets te doen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
630 Reacties
1.076 Dagen lid
4.542 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena je kan een hoop van bosz vinden. Maar als speler had hij wel respect voor zijn tegenstanders. Hij kon een grote l*l zijn, maar hij zette ze niet voor paal. En dat gedrag wil hij ook niet van zijn spelers zien.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
576 Reacties
40 Dagen lid
1.836 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@paitar, laten we eerlijk zijn. Bosz als speler was van zeer matig niveau. En respect had hij ook niet. Was een vuile voetballer die eigenlijk niet goed genoeg was.

vleermuis
523 Reacties
1.076 Dagen lid
1.561 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

pannas geven kan bestwel..part of the game..genoeg keepers krijgen em door de benen

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
576 Reacties
40 Dagen lid
1.836 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Spelers van de top2 zijn cooking. Gaat weer minimaal 75mln opleveren voor Stewart. Voor zulke spelers kom je naar het stadion. Geweldige scouting weer door de top2. Geweldige actie ook, zit NL opgescheept met spelers als steijn, we gaan naar de afgrond met dat niveau.

Esmir Bajraktarevic

Esmir Bajraktarevic
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 20 jaar (10 mrt. 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
PSV
3
2
2024/2025
Jong PSV
9
1
2024/2025
PSV
4
0

