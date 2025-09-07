PSV-speler doet iets ongelofelijks in interland: ‘Krijgt staftraining van Bosz’

was gister (zaterdag) op dreef namens Bosnië-Herzegovina tegen San Marino (0-6). De twintigjarige aanvaller van PSV speelde één helft en gaf één assist, maar haalde wel een actie uit waar Peter Bosz hoogstwaarschijnlijk geen fan van is.

Bajraktarevic speelde zaterdag zijn zevende interland namens Bosnië-Herzegovina en kwam na rust binnen de lijnen. De technische aanvaller liet zich uitstekend zien en leverde één assist, bij de 0-3 van routinier Edin Dzeko.

Ook Peter Bosz zal met een schuin oog hebben gekeken naar de ontmoeting tussen San Marino en Bosnië-Herzegovina, al zal de PSV-oefenmeester niet gelukkig zijn geworden van één moment van Bajraktarevic. De rasvoetballer legde zijn directe tegenstander op fraaie wijze in de luren met een panna, zo is te zien op beelden onder het artikel.

Bosz is zoals bekend niet bepaald fan van gallery play. Afgelopen seizoen ergerde de oefenmeester zich bijvoorbeeld kapot aan de slotfase van de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Liverpool, toen Isaac Babadi en Johan Bakayoko zich lieten verleiden tot een aantal no-look passes. “Als ik daar in had gestaan had ik ze afgezaagd onder de knieën”, sprak Bosz destijds met een serieus gezicht. Onder het filmpje wordt ludiek gereageerd op X.