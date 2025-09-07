PSV-speler doet iets ongelofelijks in interland: ‘Krijgt staftraining van Bosz’

Esmir Bajraktarevic was gister (zaterdag) op dreef namens Bosnië-Herzegovina tegen San Marino (0-6). De twintigjarige aanvaller van PSV speelde één helft en gaf één assist, maar haalde wel een actie uit waar Peter Bosz hoogstwaarschijnlijk geen fan van is.
Bajraktarevic speelde zaterdag zijn zevende interland namens Bosnië-Herzegovina en kwam na rust binnen de lijnen. De technische aanvaller liet zich uitstekend zien en leverde één assist, bij de 0-3 van routinier Edin Dzeko.
Ook Peter Bosz zal met een schuin oog hebben gekeken naar de ontmoeting tussen San Marino en Bosnië-Herzegovina, al zal de PSV-oefenmeester niet gelukkig zijn geworden van één moment van Bajraktarevic. De rasvoetballer legde zijn directe tegenstander op fraaie wijze in de luren met een panna, zo is te zien op beelden onder het artikel.
Bosz is zoals bekend niet bepaald fan van gallery play. Afgelopen seizoen ergerde de oefenmeester zich bijvoorbeeld kapot aan de slotfase van de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Liverpool, toen Isaac Babadi en Johan Bakayoko zich lieten verleiden tot een aantal no-look passes. “Als ik daar in had gestaan had ik ze afgezaagd onder de knieën”, sprak Bosz destijds met een serieus gezicht. Onder het filmpje wordt ludiek gereageerd op X.
Sja, het hangt er een beetje vanaf. Sta je (ruim) voor en is de wedstrijd gespeeld, dan kun je zo'n dingen gerust eens doen. Met een gelijkspel en nog ruim tijd is het een ander verhaal. Ik kan me voorstellen dat je als speler wel eens verleidt wordt om zoiets te doen.
@Arena je kan een hoop van bosz vinden. Maar als speler had hij wel respect voor zijn tegenstanders. Hij kon een grote l*l zijn, maar hij zette ze niet voor paal. En dat gedrag wil hij ook niet van zijn spelers zien.
@paitar, laten we eerlijk zijn. Bosz als speler was van zeer matig niveau. En respect had hij ook niet. Was een vuile voetballer die eigenlijk niet goed genoeg was.
Spelers van de top2 zijn cooking. Gaat weer minimaal 75mln opleveren voor Stewart. Voor zulke spelers kom je naar het stadion. Geweldige scouting weer door de top2. Geweldige actie ook, zit NL opgescheept met spelers als steijn, we gaan naar de afgrond met dat niveau.
Sja, het hangt er een beetje vanaf. Sta je (ruim) voor en is de wedstrijd gespeeld, dan kun je zo'n dingen gerust eens doen. Met een gelijkspel en nog ruim tijd is het een ander verhaal. Ik kan me voorstellen dat je als speler wel eens verleidt wordt om zoiets te doen.
@Arena je kan een hoop van bosz vinden. Maar als speler had hij wel respect voor zijn tegenstanders. Hij kon een grote l*l zijn, maar hij zette ze niet voor paal. En dat gedrag wil hij ook niet van zijn spelers zien.
@paitar, laten we eerlijk zijn. Bosz als speler was van zeer matig niveau. En respect had hij ook niet. Was een vuile voetballer die eigenlijk niet goed genoeg was.
Spelers van de top2 zijn cooking. Gaat weer minimaal 75mln opleveren voor Stewart. Voor zulke spelers kom je naar het stadion. Geweldige scouting weer door de top2. Geweldige actie ook, zit NL opgescheept met spelers als steijn, we gaan naar de afgrond met dat niveau.