Live voetbal

Joey Veerman heeft felbegeerde toptransfer naar Dortmund officieel te pakken

18 augustus 2026, 11:07   Bijgewerkt: 21 augustus 2026, 00:00
Joey Veerman naar Borussia Dortmund
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Joey Veerman is dinsdagochtend officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Borussia Dortmund. De Duitse grootmacht activeert naar verluidt een vertrekclausule van 22 miljoen euro in het PSV-contract van de middenvelder, en legt de Volendammer tot medio 2031 vast.

Daarmee heeft Veerman, die afgelopen zaterdag nog in actie kwam tegen Excelsior, zijn gewenste buitenlandse transfer eindelijk te pakken. De smaakmaker maakte er nooit een geheim van dat hij graag een stap wilde maken, al waren clubs in eerste instantie nog niet echt happig. De interesse van Dortmund was direct serieus, waarna de zaak in een stroomversnelling belandde.

Artikel gaat verder onder video

Maandag doorliep de middenvelder zijn medische keuring, waar – in tegenstelling tot bij andere potentiële PSV-deals – geen hinder aan werd ondervonden. De 27-jarige middenvelder vertrekt voor 22 miljoen euro naar Dortmund en tekent een contract voor vijf seizoenen.

Veerman beleefde in het seizoen 2016/17 zijn doorbraak in het Nederlandse voetbal bij FC Volendam. Na zo’n drie seizoenen haalde sc Heerenveen hem voor ruim een half miljoen euro op. In Friesland groeide Veerman uit tot een van de sterkhouders, waarna PSV hem in 2022 voor circa vijf miljoen euro overnam. Daar vertrekt hij nu als clubicoon, met drie landstitels, twee KNVB Bekers en drie Johan Cruijff Schalen.

➡️ Meer over Joey Veerman

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • wo 12 augustus, 19:30
  • 12 aug. 19:30
  • 13
Kasper Dolberg

Ajax geeft voorsprong uit handen tegen sc Heerenveen: fluitconcert na eerste puntenverlies

  • zo 16 augustus, 18:36
  • 16 aug. 18:36
  • 12
Feyenoord

Feyenoord geeft zege op Go Ahead uit handen en lijdt eerste puntverlies

  • zo 16 augustus, 16:24
  • 16 aug. 16:24
  • 8
1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
65 Reacties
51 Dagen lid
146 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooie transfer voor hem! Ik ben benieuwd of PSV voor hem nog een ander gaan halen, of dat ze het gaan doen met Sano en Mijnans.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
65 Reacties
51 Dagen lid
146 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooie transfer voor hem! Ik ben benieuwd of PSV voor hem nog een ander gaan halen, of dat ze het gaan doen met Sano en Mijnans.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5

Meer info

Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Augsburg
0
0
0
2
Bayer 04
0
0
0
3
FC Bayern
0
0
0
4
Dortmund
0
0
0
5
M'gladbach
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws