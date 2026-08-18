Joey Veerman heeft felbegeerde toptransfer naar Dortmund officieel te pakken

is dinsdagochtend officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Borussia Dortmund. De Duitse grootmacht activeert naar verluidt een vertrekclausule van 22 miljoen euro in het PSV-contract van de middenvelder, en legt de Volendammer tot medio 2031 vast.

Daarmee heeft Veerman, die afgelopen zaterdag nog in actie kwam tegen Excelsior, zijn gewenste buitenlandse transfer eindelijk te pakken. De smaakmaker maakte er nooit een geheim van dat hij graag een stap wilde maken, al waren clubs in eerste instantie nog niet echt happig. De interesse van Dortmund was direct serieus, waarna de zaak in een stroomversnelling belandde.

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Maandag doorliep de middenvelder zijn medische keuring, waar – in tegenstelling tot bij andere potentiële PSV-deals – geen hinder aan werd ondervonden. De 27-jarige middenvelder vertrekt voor 22 miljoen euro naar Dortmund en tekent een contract voor vijf seizoenen.

Veerman beleefde in het seizoen 2016/17 zijn doorbraak in het Nederlandse voetbal bij FC Volendam. Na zo’n drie seizoenen haalde sc Heerenveen hem voor ruim een half miljoen euro op. In Friesland groeide Veerman uit tot een van de sterkhouders, waarna PSV hem in 2022 voor circa vijf miljoen euro overnam. Daar vertrekt hij nu als clubicoon, met drie landstitels, twee KNVB Bekers en drie Johan Cruijff Schalen.